De Simona David,

După ce a trecut linia de sosire, Tibi Ușeriu a povestit ce aventuri a avut în această nouă experiență.

La câteva ore de la terminarea ultramaratonului arctic, Tibi Ușeriu se simțea încă în inerția cursei infernale: „Eu încă sunt în cursă, n-am prea reușit să dorm, mă tot trezesc, așa, și mă uit să văd unde mi-i săniuța, să o iau la treabă și încă mai am un pic de recuperat pe partea asta, dar îmi revin, încet, îmi revin. Măcar am dormit într-un pat și am putut să mă hidratez, să mănânc și e deja un pas mare”, a declarat Tibi Ușeriu la Digi24.

Cele mai grele momente ale cursei

„Am avut destul de multe probleme pe partea asta tehnică, pentru că chiar dacă ai fost de atâtea ori aici, tot timpul mai ai nevoie de ceva sau ai uitat ceva. Am avut foarte mari probleme pe partea de nutriție. Din ce cauză, nu mai știu nici eu. Am făcut o alergie la proteina pe care eu o foloseam, pentru că nu poți să cari multă mâncare. Cari, dar nu poți să duci imens cu tine pentru o săptămână și atunci încerci să ai prafuri dintr-astea și am făcut o alergie la proteina respectivă și nu am mai putut să o beau și atunci a început greutatea pentru mine: am avut probleme cu stomacul și de-acolo au început toate, așa, una după alta. După care, e o problemă destul de mare, pentru că dacă nu ai energie, o să-ți fie frig, pentru că nu ai energie să-ți încălzești corpul și atunci tot a trebuit să mă opresc, să fac focul, să mă încălzesc și pe partea asta am pierdut puțin timp, așa. Dar să nu uităm că și Fabian Imfeld (elvețianul care a câștigat cursa – n.r.) este un sportiv și am tot respectul. Eu am fost pe urmele lui și am văzut prin ce-a trecut și… tot respectul. A fost mai bun”, a declarat, cu fair-play, Tiberiu Ușeriu.

Recomandări Prințul Harry și Meghan Markle, prima apariție publică după Megxit. Suma pe care au primit-o să vorbească la un eveniment

Vrea să-și ia revanșa anul viitor

Cu toate că i-a fost foarte greu, ultramaratonistul spune că nu s-a gândit nici măcar o clipă să renunțe. Ba mai mult decât atât, Ușeriu va participa și anul viitor. ”Deja m-am înțeles cu elvețianul: ne vedem anul viitor, la cursa lungă. Îmi iau revanșa și până atunci îmi mai îmbunătățesc și eu echipamentul, ca să fiu la nivelul lui”, a mai spus Tibi Ușeriu.

Recomandări Doi români se bat în desene animate cu Disney și Pixar! Elefantul Cici și Bebe Riki s-au născut la Iași și 10 milioane de copii îi urmăresc lunar în online

Născut în 1973, românul Tibi Uşeriu este singura persoană din lume care a reuşit să câştige de trei ori la rând cel mai dur maraton din lume, Ultra 6633.

Dezvăluirile despre drumul său în viaţă, de la infractorul care a evadat din două închisori şi a fost vânat de Interpol şi până la sportivul de anduranţă care este astăzi, au fost făcute chiar de Tiberiu Ușeriu, într-o carte pe care a lansat-o în 2017. El spune că a scris această carte pentru a se împăca cu propriul trecut.

Citeşte şi:

Un nou bilanț oficial arată 724 de morți din cauza epidemiei de coronavirus

Oficial: ​Epidemie de gripă în România. 18 decese și peste 7.000 de îmbolnăviri

Tibi Ușeriu este tot pe locul 2 la maratonul Yukon Arctic Ultra. Românul a recuperat o oră din avansul pe care îl are liderul cursei

GSP.RO Cazul “Folcloristelor”, povestit în detaliu chiar de arbitrul pedepsit. Patru fete au venit la masă îmbrăcate vaporos, ce a urmat

HOROSCOP Horoscop 8 februarie 2020. Fecioarele sunt deschise la propuneri și inițiative