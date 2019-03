Zina Dumitrescu a murit la vârsta de 82 de ani și și-a trăit ultimele zile de viață într-un azil de lux din Ghermănești, în apropiere de București. Zina Dumitrescu, născută Zenobia Bogoș, și-a câștigat în timp renumele de „Mama Modei Românești, a fost internată, în 2012, de fiul ei, Cătălin, într-un azil de bătrâni din apropierea Bucureștiului. Apropiații mamei Zina susțineau că aceasta ar suferi de Alzheimer.

„Practic de două zile a stat în cameră la dânsa, a stat în pat. Am încercat să îi dăm de mâncare. Se uita la televizor și era abătută. Am întrebat-o dacă are nevoie de ceva și spuneam mereu că este foarte bine. Nu era deloc bine. Am întrebat-o de foarte multe ori ce o supără și dacă are nevoie de ceva, dar îmi spunea că nu ar enevoie de nimic. Tot așa un gest care mi s-a părut anormal a fost că acum câteva zile a venit Dana Androne și Valentina Pelinel și i-au lăsat o pungă cu fructe și nu a vrut să le ia. S-a bucurat că a văzut-o pe Valentina și pe Dana. Ele au venit foarte des în ultima perioadă. I-am făcut perfuzii, tot ce trebuia să facem în această situație. Din păcate, dânsa nu demult a decedat. În urmă cu treizeci de minute”, a declarat Ion Casian, pentru Star Magazine.

Citește și

Nicolae Stanciu, un nou caz Mirel Rădoi? Mijlocașul s-a supărat că lumea îl întreabă de nivelul scăzut din fotbalul arab

Citește mai multe despre creatoare de moda și moarte in somn pe Libertatea.