De Răzvan Luțac,

Șeful eMAG explică prețul inițial de 2,9 lei prin faptul că “nu suntem experți, am început să ne organizăm abia acum 5-6 săptămâni”.

Iulian Stanciu susține că prețul lor a fost mereu ”unul fără profit” și că a fost ”mereu mai bun decât 5 lei la farmacie, unde nu sunt nici pe stoc”.

Iar după găsirea unor fabrici care vând mai ieftin, prețul a scăzut în ultimele zile: 2,5 lei cu TVA inclus.

Iulian Stanciu, CEO eMAG

Măștile de protecție simple, verzi, cu trei pliuri vin în România la un preț între 1,3 și 1,5 lei bucata, după cum a arătat Libertatea prin publicarea datelor unui contract concret de 2,2 milioane de măști sosite pe 5 aprilie din China .



Acest preț include transportul cu avionul din China și taxele vamale de 6,3%. Împreună cu TVA-ul, prețul la importatorul român nu depășește 2 lei. Mai mulți producători au confirmat prețul.

Pe acest fond, subiectul măștilor de la eMAG, vândute la 2,9 lei cu specificația “fără adaos comercial”, a stârnit discuții aprinse în rândul clienților. Au existat persoane care au lăudat inițiativa eMAG, însă și unele care au criticat compania din mai multe motive:



Măștile ar fi vândute cu un preț mai mare decât cel cu care intră în țară; Pe internet, site-uri gen aliexpress (China) vând măștile la prețuri de 2-3 ori mai mici; Înainte de criză, o mască costa un leu sau mai puțin; Calitativ, produsele nu ar fi de primă clasă.

Iulian Stanciu, directorul general eMAG, a explicat pentru cititorii Libertatea întregul traseu al măștilor din China până în România. De la organizare, de ce prețul inițial a fost mai mare, cum l-au scăzut acum o zi și care sunt variabilele.



Scopul vânzării “fără adaos comercial”, după cum declară CEO emag, este de fidelizare a publicului.

”În 6 ore am vîndut 5 milioane de măști, la 3 lei cu TVA inclus”

-Domnule Stanciu, câte măști ați adus până acum?

-Ar trebui menționat că nu suntem experți în categoria asta de produse. Noi vrem să ajutăm. Am văzut acum 5-6 săptămâni că e o cerere foarte mare și am început să ne organizăm cu echipe. Aici, în România, în Europa, în China. Cu chartere, avioane de tip cargo, inclusiv cu Tarom, cu avioane de pasageri transformate în cargo.

– Așadar…

-Până acum am avut 8 avioane cu măști de toate felurile. De la aeronavă Tarom până la un Boeing 787 care a avut nevoie de autorizație specială să aterizeze pe Otopeni. Două transporturi au fost donate. Una de 4,15 milioane de măști, o a doua, un avion cu 350.000 de măști FFP2. Cele FFP2 au ajuns la medici, celelalte la asistente, poliție, jandarmerie, MAPN, MS și MAI.

– Astea sunt cele donate. Celelalte?

– După ce i-am ajutat pe ei, am scos la vânzare produse la cost. Am avut joi, săptămâna trecută, 5 milioane. S-au vândut în 6 ore. După care duminică încă 2 milioane. Luni au sosit puțin peste 10.000.000. Ieri le-am scos la vânzare, până azi, cu un sfert de oră înainte să vorbim, se vânduseră 3.300.000. De sâmbătă până luni mai vin 3 avioane. Până acum am dat aproape 5 milioane de măști donație plus încă peste 10 milioane vândute. Și mai sunt vreo 6.700.000 în stoc.



-Când ați început să le aduceți, le luați de la niște firme specializate – intermediari – din România, care le aduceau ei din China, așa înțelegem.

-Nu neapărat. Le-am luat de la doi distribuitori mari din România, dar și de la fabrici direct din China. Dar la început am avut un mix mai mare de produse de la distribuitori, dar și ei le-au adus pe baza comenzilor noastre.

–Am văzut că în ultimele zile ați și scăzut prețurile, adică s-a ajuns de la 2,9 lei la 2,4.

-În fiecare zi de luni și de joi recalculăm prețul pe baza mixului de achiziții. Se schimbă, variază, poate să se ducă în jos sau în sus. Eu zic că se va mai duce în jos. Nu avem cum să calculăm acum pentru tot ce se va întâmpla în aprilie.

-Asta de ce? Pentru că crește prețul de producție în China din cauză că sunt mai multe cereri?

– Când discutăm de preț, trebuie să avem în vedere 4 aspecte.



1.Prețul cu aspect local – cât era prețul înainte să venim noi cu produsele astea. În online-ul din România, la alte magazine online, era de la 5 lei masca în sus. În off-line, inclusiv în farmacii, era între 5 lei și 10 lei masca. Și nu se găsea marfă. Noi avem cu sub 3 lei pe mască, acum cred că suntem la 2,5 lei pe mască.

2.Am văzut mesaje în care oamenii spuneau că n-are cum să fie vândut la cost, “uite ce preț era înainte”. E pusă în dinamică toată chestia asta. Eu spun să nu trageți în mesager, noi suntem cei ce s-au organizat să aducă aceste produse. ”Ne-am dorit să ajutăm și să mergem acolo unde e cererea, fără să profităm de momentul delicat. Lanțul de producție, până ajunge produsul la client acasă, e lung. Format din producător de materie primă, fabrici, transport, reglementări”

– Totuși, ele veneau cu 1,5 lei în țară. Acum spuneți că a crescut prețul. De unde vine creșterea de preț?

– De la o cerere mult mai mare decât capacitatea de producție. Pe tot lanțul. Conform a două articole foarte bune din ultimul număr din The Economist, producția globală era, până în ianuarie, de 40.000.000 de măști/zi, 20.000.000 în China. A crescut producția la 120.000.000 măști/zi, dar și cererea s-a dus la 300-500 de milioane de măști/zi.

Astfel, producătorii de materie primă și fabricile fac o licitație. Scot la vânzare, să zicem, producția pe prima săptămână din luna mai. Tu cumperi sau nu. Prețul de la fabrică era într-o scădere până acum o săptămână, asta se va mai vedea o săptămână-două, dar de-o săptămână prețurile au luat-o în sus. Iulian Stanciu, director general eMAG

– Din ce cauză?

– Pe de-o parte, restricții puse de statul chinez. A fost un scandal acum vreo 10 zile în care fabrici din China au fost acuzate că vând produse neconforme, aduse prin Olanda, Finlanda, Germania, așa că Guvernul a introdus mai multe certificări și a tăiat foarte multe fabrici. De-aici s-a restrâns și mai mult capacitatea de producție. Apoi au apărut creșteri la materia primă. Asta n-o știm, nu avem contact direct.

3. Cum se formează prețul, de la fabrică și până vine aici. Un sfert din preț sunt taxele românești. 6,3% vamale, 19% TVA-ul. Încă între un sfert și o treime e costul de logistică. O să vedeți pe aliexpress produse fără taxe românești și fără taxe de logistică, pentru că ele se livrează în 30-50 zile. Noi am vrut să le luăm acum, când este nevoie, pentru a da drumul la economie.

4. Organizarea noastră. Am cumpărat la orice preț la început. Apoi, după ce ne-am făcut relații, am zis hai să alegem fabrica ce are prețul cel mai bun. Ne-am făcut un plan pe săptămâni.

Componenta logistică costă, înseamnă 25-30% din preț, include și optimizarea transportului, cât volum ai în avion. Noi am cumpărat produse bine împachetate, nu am luat la sac sau la pungă. Acolo încăpeau mai multe, dar nu le aveam împachetate.

Iulian Stanciu, director general eMAG

-Transportul e inclus în prețul de 1,5 lei pe mască.

-Există o negociere cu compania aeriană, iar prețurile sunt între 1.600 și 2.400 $ / metrul cub de marfă. Apare gradul de umplere al avionului. Să potrivești câtă marfă îți dă fabrica. Am adus prima oară avioane umplute 70%, am învățat acum cum să mergem spre 100%. Ca idee, 1 milion de măști ajung între 40 și 50 de metri cubi într-un avion. Rezultă o variație de 0,07-0,11$/mască. Cam astea sunt cele patru puncte. Dacă le punem în tabel și calculăm, vedem cum ies.

Tabelul

Stanciu adaugă: “Dacă ar fi 0,3$/fabrică, cu un transport optimizat pe aer 0,07$/mască, asta înseamnă un preț foarte bun, undeva la 107 lei pe cutie. Doar că trebuie să luăm în considerare și calitatea, pentru că la prețul ăsta se pot găsi și șervețele de pus la gură”.



-Am două întrebări: distribuitorii din România, de la care ați luat prima oară, ei cu ce preț au luat din China? Nu au găsit și la 0,3$/bucată?

-Nu știu exact costurile lor. Prețurile pe care ni le-au dat ei au fost în scădere. De la cel mai mare distribuitor am luat 3 transporturi. Prețul a fost în scădere de la transport în transport.

-Ați prins cel mai bine pe 0,4? În China? Ați prins și sub 0,4, cred.

– Da, dar sunt transporturi care vin sau vor veni. Pentru că noi acum plasăm comenzi pentru a doua jumătate a lunii mai.

-Deci atunci vor veni alea de 0,3, 0,3 și ceva.

-Hm. În ultima săptămână, prețurile au crescut cumva. Adică s-ar putea să mai scadă până atunci, apoi ori stagnează, ori merg în sus. Doar că e un joc matematic: avioanele mai mari ies mai ieftin la metrul cub de marfă, doar că trebuie să vedem și ce facem cu marfa. Unde o vindem. Care e cererea. O să umplem milioane de metri pătrați cu marfă și poate să nu se vândă.

-Cum sunt măștile, unde se situează ele calitativ? Spre PFF1?

-Sunt măști simple, cu trei straturi. Sunt calitativ bune, cu toate certificările europene, ambalate la cutie, testate și nu au probleme de conformitate.



M-am uitat pe Facebook. Un sfert din oameni spun că nu ne cred, e util să explicăm mai bine ce înseamnă formarea prețului. Ce extragem noi de aici: dacă au încredere în noi, oamenii s-ar putea să mai cumpere și alte lucruri de la noi când se mai relaxează treaba.

Iulian Stanciu, director general eMAG

