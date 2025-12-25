Arhiva Securității Naționale din SUA a publicat săptămâna aceasta conversațiile purtate între George W. Bush și Vladimir Putin. Primul a fost președinte al SUA în perioada 20 ianuarie 2001 – 20 ianuarie 2009, iar cel de-al doilea a preluat puterea în Rusia pe 9 august 1999.

Încă de la prima întrevedere dintre Bush Jr. și Putin, organizată pe 16 iunie 2001, la Castelul Brdo din Slovenia, fostul agent KGB și șef al spionajului rusesc a deplâns destrămarea Uniunii Sovietice, contrazicând astfel poziția sa publică oarecum prooccidentală afișată în primele luni de mandat la Kremlin.

Destrămarea URSS și viziunea imperialistă a lui Vladimir Putin

Așadar, Putin i-a ținut lui Bush Jr. o scurtă prelegere despre felul în care interpretează el destrămarea Uniunii Sovietice.

„Ce s-a întâmplat de fapt? Bunăvoința sovietică a schimbat lumea (…), iar rușii au renunțat, în mod voluntar, la mii de kilometri pătrați de teritoriu. Nu s-a mai văzut ceva asemănător. Au dat Ucraina, parte a Rusiei timp de secole. Au dat Kazahstanul. Și Caucazul. Este greu de imaginat așa ceva, iar aceasta a fost făcută de șefii de partid”, a spus Putin.

În realitate, așa-zisele republici sovietice, de fapt foste colonii ale regimului comunist de la Kremlin, s-au desprins de Uniunea Sovietică din cauza unui amestec de factori politici, economici și sociali, inclusiv consecințele invaziei din Afganistan, renașterea națională pe fondul unor tentative de reforme și stagnarea economică de la sfârșitul anilor 1980, ceea ce înseamnă că afirmația lui Putin despre „bunăvoință” să fie discutabilă.

Putin nu poate renunța însă la ideea imperialistă precum că toate teritoriile ocupate sau controlate în vreun fel în trecut fie de Rusia țaristă, fie de Uniunea Sovietică trebuie să aparțină în „mod natural” Rusiei sau sferei de influențe ruse. Ori toate statele care au fost ocupate sau dominate de Moscova nu s-au considerat parte a Rusiei și nu au ezitat să se iasă de sub influența ei răuvoitoare atunci când au avut ocazia, inclusiv Ucraina.

În replică, George W. Bush i-a transmis lui Vladimir Putin că vede Rusia mai degrabă ca parte a Occidentului, nu un adversar, și l-a încurajat pe liderul de la Kremlin să „redefinească noile amenințări venite din partea celor care urăsc America” și care ar putea urî și Rusia.

Tentativa de infiltrare în NATO

Putin a abordat și subiectul unei posibile candidaturi a Rusiei la NATO. „Acum, permiteți-mi să revin la extinderea NATO. Cunoașteți poziția noastră. Ați făcut o declarație importantă când ați spus că Rusia nu este un dușman. Ceea ce ați spus despre peste 50 de ani este important”, a început el subiectul.

„Rusia este europeană și multietnică, la fel ca Statele Unite. Îmi pot imagina că devenim aliați”, a adăugat Putin. „Dar ne simțim excluși din NATO. Dacă Rusia nu face parte din aceasta, bineînțeles că se simte exclusă”, a continuat liderul rus.

Putin a dat ca exemplu o cerere care ar fi fost făcută în 1954 de Uniunea Sovietică pentru a adera la NATO și a susținut că toate motivele respingerii de la acea vreme dispăruseră între timp.

„NATO a dat un răspuns negativ din patru motive specifice: lipsa unei înțelegeri privind Austria, lipsa unei înțelegeri privind Germania, controlul totalitar asupra Europei de Est și necesitatea ca Rusia să coopereze în cadrul procesului de dezarmare sub egida ONU”, a enumerat liderul de la Kremlin.

„Toate aceste condiții sunt îndeplinite acum. Poate că Rusia ar putea fi un aliat”, a declarat el, arătându-se totodată deranjat de faptul că nu are niciun cuvânt de spus în privința deciziilor din cadrul NATO.

Bush i-a răspuns laconic: „Interesant”.

Cunoscut pentru faptul că inventează tot felul de scenarii pentru a se da parte vătămată nevoită să se apere, Vladimir Putin a pretins în repetate rânduri că Rusia ar fi dorit să facă parte din NATO, dar a fost respinsă și umilită. Lucrurile stau însă diferit față de cum le prezintă Putin, iar experții în relații internaționale și securitate îl suspectează pe liderul rus că a intenționat să dinamiteze NATO din interior sau să transforme alianța occidentală de apărare într-un bloc supus unui Kremlin dornic să-și ia revanșa față de înfrângerea Uniunii Sovietice de către Occident.

De altfel, Putin oscila în anii 2000 și 2001 cu declarații între acceptarea Rusiei în NATO sau formarea unei noi alianțe de securitate. În iulie 2001, la câteva săptămâni de la întrevederea cu Bush Jr., Putin a vorbit despre posibilitatea desfiinţării NATO: „Cea mai simplă soluţie este dizolvarea NATO, dar nu se află pe agendă. A doua opţiune posibilă este includerea Rusiei în NATO. Aceasta ar crea un spaţiu comun de apărare şi securitate. A treia opţiune o reprezintă crearea unei organizaţii noi, diferite, care să-şi asume aceste obiective şi să încorporeze şi Rusia”.

George Robertson, secretar general al NATO în perioada 14 octombrie 1999 – 17 decembrie 2003, a expus acum câțiva ani un dialog purtat cu Vladimir Putin în anul 2000. „Putin a spus: «Când ne vei invita să ne alăturăm NATO?»”. Fostul secretar general al NATO i-a răspuns „Ei bine, noi nu invităm oamenii în NATO, ci ei solicită să se alăture NATO”. „Ei bine, nu vrem să fim aliniaţi cu o mulţime de ţări care nu contează”, a încheiat liderul rus.

Amenințări în privința Ucrainei

Vladimir Putin a reluat chestiunea NATO la ultima întâlnire cu George W. Bush, organizată la Soci, pe 6 aprilie 2008, la două zile după summitul de la București. Liderul rus s-a arătat deranjat de o posibilă candidatură a Ucrainei și a amenințat cu declanșarea unui război.

„Nu va fi o noutate pentru dumneavoastră și nu aștept un răspuns; vreau doar să o spun cu voce tare. Aș dori să subliniez că aderarea la NATO a unei țări precum Ucraina va crea, pe termen lung, un câmp de conflict pentru dumneavoastră și pentru noi – o confruntare pe termen lung”, a spus Putin, pretinzând totodată că „NATO este percepută de o mare parte a populației ucrainene ca o organizație ostilă”.

Totodată, Putin a catalogat Ucraina o „țară artificială” – un termen pe care l-a folosit de multe ori în ultimii ani pentru a-și justifica invazia.

„Ucraina este un stat foarte complex. Nu este o națiune construită într-un mod natural. Este o țară artificială creată în perioada sovietică”, a declarat el.

Liderul rus, aflat atunci în faza incipientă de creare a unei dictaturi în Rusia, s-a opus categoric ca Ucraina să devină parte a lumii occidentale.

„Rusia, bazându-se pe forțele anti-NATO din Ucraina, va acționa pentru a priva NATO de oportunitatea de a se extinde. Rusia va crea constant probleme acolo. De ce se întâmplă asta? De ce are Ucraina nevoie de statutul de membru NATO? Ce beneficii aduce acest lucru NATO și Statelor Unite? Nu poate exista decât un singur motiv pentru aceasta, și anume asigurarea statutului Ucrainei ca parte a lumii occidentale. Probabil aceasta este logica. Nu cred că aceasta este logica corectă”, a afirmat Putin, contrazicând astfel declarațiile sale publice anterioare privind suveranitatea Ucrainei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea - Filme de Crăciun pe care nu trebuie să le ratezi: comedii, drame și povești întunecate
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată
Viva.ro
Cazul Sorinei Săcărin a stârnit un val de reacții, dar apoi s-au mai aflat puține informații despre ea. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Unica.ro
Imagini nemaivăzute cu fiica Nicoletei Luciu. La 14 ani, Kim Csergo e o adolescentă superbă, iar cele mai recente poze cu ea i-au uimit pe toți! FOTO
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
gsp
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
GSP.RO
„Fata din Vaideeni” care a învins-o, la doar 19 ani, pe Serena Williams, de nerecunoscut în cea mai recentă apariție. Între timp, a vizitat o zonă pitorească din România
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
GSP.RO
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
Parteneri
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Libertateapentrufemei.ro
Care este singurul supermarket deschis in ziua de Craciun. Informatie de interes national
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Avantaje.ro
Soția lui Tudor Chirilă, surprinsă în culise, la finala de la „Vocea României”. A stat lângă Gina Pistol, iar Esca le-a filmat: „Soțiile finaliștilor”. Imaginea e aici
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online
Tvmania.ro
Cât câștigă actorii turci dintr-o singură postare. Hande Erçel, Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ și Fahriye Evcen au onorarii de Hollywood din social media — vezi cine e în top și ce sume încasează din online

Alte știri

Legea care simplifică obținerea permisului de conducere a fost publicată în Monitorul Oficial
Știri România 14:57
Legea care simplifică obținerea permisului de conducere a fost publicată în Monitorul Oficial
Turtă dulce cu suflet. Sute de figurine și căsuțe-unicat, făcute de 80 de copii și tineri, vândute pentru caritate
Știri România 14:00
Turtă dulce cu suflet. Sute de figurine și căsuțe-unicat, făcute de 80 de copii și tineri, vândute pentru caritate
Parteneri
De ce Crăciunul în familie îi copleșește pe mulți români: „Am sentimentul că deranjez și că mă cheamă din obligație”
Adevarul.ro
De ce Crăciunul în familie îi copleșește pe mulți români: „Am sentimentul că deranjez și că mă cheamă din obligație”
Ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Cu câteva ore înainte să moară cântărețul fusese la colindat. Video
Fanatik.ro
Ultimele imagini cu îndrăgitul artist Ion Drăgan în viață. Cu câteva ore înainte să moară cântărețul fusese la colindat. Video
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Cu ce rămânem după ultima etapă din 2025 în Superliga
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Derby-ul FCSB – Rapid și vocea celor din joc
Parteneri
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
Elle.ro
Surpriză în showbiz! La câteva luni de când a născut, vedeta s-a căsătorit în mare secret cu actualul ei iubit, cu 8 ani mai tânăr decât ea
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
Unica.ro
„O veste bună”. Ce a anunțat Ministrul Muncii, Florin Manole. Schimbarea va avea loc de la 1 ianuarie și toți românii trebuie să știe
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții
Viva.ro
În plin scandal cu fiul ei, Viorica de la Clejani spune: „Am o casă mișto, merg la distracții, nu-mi lipsește nimic!” Fulgy a lansat un val de critici la adresa mamei sale. Detaliile făcute publice acum de artistă au stârnit un val de reacții

Monden

Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Antonia și Alex Velea. Cadru de poveste în casa celor doi artiști
Stiri Mondene 17:00
Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Antonia și Alex Velea. Cadru de poveste în casa celor doi artiști
Detalii despre rolul jucat recent de Daniel Nuță: „Nu mai știe pe ce drum să o ia”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:00
Detalii despre rolul jucat recent de Daniel Nuță: „Nu mai știe pe ce drum să o ia”
Parteneri
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
TVMania.ro
Despărțire cu lacrimi pentru copiii Andreei Esca. Ce i-a spus Alexia Eram lui Aris chiar înainte de Survivor 2026: „Te aștept acasă cu tot cu…”
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
ObservatorNews.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Libertateapentrufemei.ro
„Sânii mei cresc fără oprire”. Cum arată tânăra care poartă cupa P, după ce bustul a început să se dezvolte necontrolat: „Primesc priviri neplăcute, mai ales din partea altor femei”
Parteneri
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
GSP.ro
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
GSP.ro
Mauro Icardi, scrisoare spectaculoasă către Gheorghe Hagi, după un eveniment istoric la Galatasaray: „Vă scriu cu inima întreagă și cu umilința”
Parteneri
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Mediafax.ro
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
A murit cunoscutul om de afaceri gălățean, Corneliu Istrate
StirileKanalD.ro
A murit cunoscutul om de afaceri gălățean, Corneliu Istrate
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Wowbiz.ro
Doliu în lumea folclorului din România! Ion Drăgan a murit chiar în prima zi de Crăciun
Promo
Pârtii de schi de vis
Advertorial
Pârtii de schi de vis
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Alertă de Crăciun! Raed Arafat a activat planurile de urgență, după avertizările făcute de meteorologi
Wowbiz.ro
Alertă de Crăciun! Raed Arafat a activat planurile de urgență, după avertizările făcute de meteorologi
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
Redactia.ro
De ce se plângea Ion Drăgan în ultima vreme. Ar putea fi principală cauză a infarctului care l-a răpus chiar în prima zi de Crăciun
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
KanalD.ro
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026

Politic

Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Exclusiv Interviu
Politică 24 dec.
Mesaj pentru Ilie Bolojan din Parlamentul European: „La conferințele de presă, premierul nu este gazda, ci musafirul într-un spațiu care aparține cetățenilor”
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Politică 23 dec.
Un minister intră în noul an cu facturile plătite la zi, fără arierate, anunță Ioana Dogioiu
Parteneri
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
ZiaruldeIasi.ro
Dosarul fiului milionarului ieșean Zapodeanu, aproape „albit” la Curtea de Apel. Magistrații au dat deoparte tot ce era mai greu printre probe
Gigi Becali, „miracol” de Crăciun în Africa! Dezvăluiri inedite despre patronul FCSB și misiunea sa creștină din Rwanda și Uganda. Foto
Fanatik.ro
Gigi Becali, „miracol” de Crăciun în Africa! Dezvăluiri inedite despre patronul FCSB și misiunea sa creștină din Rwanda și Uganda. Foto
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)
Spotmedia.ro
Rușii râd de europeni într-un clip de propagandă lansat de Crăciun: Totul e din cauza lui Putin! (Video)