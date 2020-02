Divorț în familia regală britanică | Peter Phillips, cel mai în vârstă nepot al Reginei, părăsit de soția sa

De Simona David,

Potrivit sursei citate, Regina s-a declarat ”supărată” la aflarea veștilor, care vin după o perioadă destul de agitată pentru familia regală. BBC notează că cei doi o anunțaseră cu un an în urmă pe Regină că vor divorța.

Peter Phillips, fiul prințesei Royal și al căpitanului Mark Phillips, a primit o veste șoc, atunci când soția sa i-a spus că vrea să se separe, titrează The Sun.

Potrivit BBC, cuplul și-a anunțat oficial decizia, marți dimineață, menționând că vor acționa ”cum este cel mai bine pentru copii și pentru păstrarea unei relații de prietenie”. The Queen’s grandson Peter Phillips and his wife Autumn have confirmed they have separated.

Astfel, mai notează BBC, cei doi părinți își vor împărți custodia celor două fiice: Savannah, de 9 ani, și Isla, de 7.

Potrivit BBC, cei doi au anunțat, de un an, familia regală că vor divorța. „După ce au informat Regina și ceilalți membri ai familiei regale, Peter și Autumn au decis să se separe”, notează BBC citând o declarație oficială transmisă în numele cuplului regal.