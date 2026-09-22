Traficul rutier este complet oprit marți pe DN 67D, între Valea Cernei și Băile Herculane, după un incendiu de vegetație. Pietre și arbori s-au desprins de pe un versant de aproximativ 30 de metri și au ajuns pe carosabil.

Circulația este închisă pe DN 67D, pe sectorul Valea Cernei - Băile Herculane, în urma incendiului de vegetație izbucnit în zonă luni.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara avertizează că pe șosea au ajuns pietre și arbori desprinse de pe versant.

Bolovani și copaci pe carosabil DN 67 - 22 septembrue - trafic blocat spre Băile Herculane

„DN 67D Valea Cernei - Băile Herculane rămâne închis astăzi, în urma incendiului de vegetaţie izbucnit ieri în zonă. Pe carosabil au ajuns pietre şi arbori desprinşi de pe un versant cu o înălţime de aproximativ 30 de metri”, a transmis DRDP Timișoara.

Înainte de curățarea șoselei, echipele specializate trebuie să îndepărteze pericolele de pe versant. Abia apoi drumarii vor putea interveni pentru degajarea carosabilului.

Autoritățile estimează că traficul ar putea fi reluat în jurul orei 19:00, dacă lucrările se desfășoară conform planului.

Până la redeschiderea DN 67D, șoferii pot folosi ruta Târgu Jiu - Drobeta-Turnu Severin - Orșova - Băile Herculane, pe DN 67, DN 6 și DN 67D.