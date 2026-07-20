Șosea care face legătura directă între Valea Oltului și Valea Jiului

DN7A este o șosea montană din Carpații Meridionali care asigură legătura rutieră directă între județele Vâlcea și Hunedoara, unind Defileul Oltului cu Valea Jiului. Traseul pornește din orașul Brezoi, situat pe DN7, și șerpuiește pe o lungime de 108 kilometri până în municipiul Petroșani.

Drumul urmează cursul râului Lotru și traversează o zonă de o frumusețe sălbatică deosebită, mărginită de Munții Lotrului și Munții Căpățânii. Șoseaua trece prin stațiunea turistică Voineasa și urcă spre stațiunea Vidra, oferind acces către Lacul Vidra și către Domeniul Schiabil Transalpina.

În punctul strategic numit Obârșia Lotrului, drumul se intersectează cu șoseaua Transalpina (DN67C), după care își continuă traseul spre vest, escaladând Pasul Groapa Seacă la o altitudine maximă de o 1575 de metri. De acolo, drumul începe o coborâre prin chei și păduri dense, traversând orașul Petrila și terminându-se în Petroșani, județul Hunedoara.

O investiție de 99,6 milioane de lei

Lucrările de modernizare se desfășoară pe tronsonul cuprins între kilometrul 63+200 și kilometrul 86+601, de la Lacul Vidra până în apropierea Pasului Groapa Seacă, la limita dintre județele Vâlcea și Hunedoara.

Valoarea totală a investiției este de 99,6 milioane de lei, fără TVA, iar în prezent lucrările se află în plină desfășurare. Constructorul român Maristar lucrează la consolidarea structurii drumului. Proiectul este gestionat de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova, fiind unul dintre cele mai complexe proiecte de infrastructură rutieră montană din zona de sud a țării.

Lucrările aflate în desfășurare pe cei 23 de km ai drumului presupun intervenții ample și dificile într-o zonă montană cu relief accidentat și condiții meteorologice severe, implicând consolidări de versanți prin ziduri de sprijin fundate direct sau pe coloane forate și montarea de plase ancorate împotriva căderilor de pietre. Este vizată și optimizarea sistemelor de colectare a apelor prin șanțuri pereate, rigole și podețe, alături de construcția sau reabilitarea podurilor, supralărgirea platformei drumului și refacerea completă a structurii rutiere prin frezare, așternere de piatră spartă și reprofilarea fundației.

„Pe întreaga lungime a sectorului inclus în contract va fi realizată modernizarea completă a părții carosabile, prin refacerea structurii rutiere și așternerea unui covor asfaltic nou, care va îmbunătăți semnificativ condițiile de circulație și siguranța rutieră”, au precizat, în luna mai, reprezentanții DRDP Craiova.

Execuția lucrărilor se desfășoară în condiții extreme, specifice zonei alpine.

„Din cauza condițiilor meteorologice, multe dintre intervenții pot fi realizate doar câteva luni pe an, în perioada favorabilă lucrărilor de construcții, cu respectarea strictă a cerințelor tehnice și a standardelor de calitate”, potrivit sursei citate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE