„Procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție a transmis procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție referatul cauzei, în vederea sesizării Președintelui României și Senatului României pentru formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale față de trei persoane, cu privire la săvârșirea unor infracțiuni de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave, forma participației penale fiind autoratul și, respectiv complicitatea”, transmite DNA joi, printr-un comunicat.

Potrivit procurorilor anticorupție este vorba despre achiziția a peste 52,8 milioane de doze de vaccin anti-COVID în plus față cele necesare.

„Sunt cercetate aspecte legate de modalitatea în care, în perioada ianuarie – mai 2021, persoane din Guvernul României, cu încălcarea dispozițiilor legale și în lipsa oricăror documente/analize care să ateste necesitatea achiziției, ar fi contractat un număr mult mai mare de doze de vaccin (Pfizer și Moderna), în condițiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane”, precizează DNA.

Două persoane dintre cele acuzate, ajutate de a treia au decis plata pentru încă 53 de milioane de doze

În condițiile în care dozele de vaccin contractate înainte de 1 ianuarie 2021, adică 37.588.366 doze, ar fi fost suficiente pentru vaccinarea unui număr de peste 23 milioane persoane, DNA menționează că „două dintre cele trei persoane față de care se solicită formularea cererilor de efectuare a urmăririi penale, beneficiind de ajutorul celei de a treia, ar fi tranzacționat și ordonanțat la plată achiziția în plus a cantității de 52.805.690 doze de vaccin”.

Valoarea totală a acestora este de 1.005.498.687 euro, la care se adaugă TVA.

Totul a avut loc în contextul în care, conform Strategiei europene privind accelerarea dezvoltării, fabricării și distribuției vaccinurilor împotriva COVID-19, lansată de Comisia Europeană în iunie 2020, Executivul comunitar a negociat cu producătorii de vaccinuri acordurile privind cumpărarea anticipată de doze în numele statelor membre, mai notează DNA.

Dozele de ser erau distribuite către statele membre în funcție de numărul populației.

Vlad Voiculescu: Instituțiile abilitate au tot dreptul să investigheze

„Am văzut cererea procurorilor în presă, nu știu ce conține. Este evident că instituțiile abilitate au tot dreptul să investigheze fapte sau decizii care au legătură cu banii publici și le stau la dispoziție pentru lămurirea oricărei situații care are legătură cu funcțiile publice pe care le-am ocupat. Deocamdată nu am alte comentarii”, a declarat Vlad Voiculescu, într-un mesaj transmis Libertatea.

PNL va vota pentru ridicarea imunității lui Cîțu

PNL va vota pentru ridicarea imunității lui Florin Cîțu. Imediat după acest moment, PNL va aplica prevederile statutare, în funcție de evoluția și starea procesuală, au declarat surse din PNL pentru Libertatea. Florin Cîțu este senator de București.

În cazurile lui Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, cel care se va pronunța pe tema cererii DNA este președintele Klaus Iohannis, pentru că aceștia nu sunt parlamentari.

Dosar deschis acum doi ani, Cîțu: Nu am nicio treabă cu asta

În urmă cu doi ani, în septembrie 2021, DNA anunță că a deschis un dosar in rem de abuz în serviciu privind achiziția vaccinurilor contra COVID.

La acel moment, premierul de atunci Florin Cîțu reacționa și declara că investigația procurorilor nu are legătură cu el. „Ceea ce mi se pare mie mizerabil și revoltător este să asociezi persoana mea cu aceste lucruri în acest moment, pentru că este vorba doar despre faptă și nu are nicio legătură cu persoana.

„Nu am nicio treabă, dar trebuie să remarc coincidența apariției acestor informații cu câteva zile înainte de Congresul PNL”, făcând referire la congresul din 25 septembrie 2021, la care a fost ales președinte al PNL.

