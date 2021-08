Știri România Sub ce reguli începe școala și ce se întâmplă după confirmarea unor cazuri COVID. Ce prevede documentul aflat în lucru De Sebastian Pricop, . Ultimul update Marți, 31 august 2021, 23:13

Regulile sub care începe noul an școlar 2021/2022 vor fi grupare în două scenarii, ce vor fi aplicate sub și peste rata de infectare de șase cazuri la mie din ultimele 14 zile, prevede un ordin comun semnat de ministerele Educației și Sănătății aflat în stadiu de document de lucru, anunță EduPedu.