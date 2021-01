DOCUMENT. Poliția Constanța și DIICOT știau despre caii abuzați ai procurorului Țucă din Techirghiol, dar nu au făcut nimic!

„Ne-am autosesizat după apariţia imaginilor şi am reacţionat cât am putut de repede. Mai repede nu se putea. Căutările cailor vor continua şi noaptea, pentru că nu vrem să ne trezim că dă îngheţul şi avem cai morţi de frig”, a declarat duminică, pentru Libertatea, purtătorul de cuvânt al IPJ Constanţa, Mihaela Iliescu.

Tot satul ştia ce n-a văzut DSVSA

Situaţia cailor priponiţi în dreptul bălţii Zarguzon e veche | Foto: Eli Driu

Localnicii din Techirghiol şi din satul Biruinţa, comuna Topraisar, susţin însă că situaţia cailor priponiţi în dreptul bălţii Zarguzon e veche şi cunoscută de toată lumea din zonă. Chiar şi de cei care vin acolo doar pentru pescuit, „e imposibil să nu vezi caii”, spune persoana care a realizat clipul şi l-a postat pe Facebook.

De asemenea, şi proprietarul cailor este cunoscut de toţi şi, de asemenea, foarte temut: procurorul DIICOT Marius Valentin Ţucă. Animalele sunt înregistrate pe numele soţiei lui, Marga. Tot pe numele rudelor, Ţucă deţine în zonă un teren de 8 hectare şi are o fermă destul de mare, unde creşte diverse animale. „În documentele noastre, nu ştim să existe o asemenea fermă”, declara un oficial al DSVSA Constanţa la TV, duminică.

„Animalele erau plasate strategic” pentru a prinde hoții

Un cetăţean care locuieşte în Techirghiol, S.M., afirmă că încă din septembrie anul trecut a sesizat Poliţia Locală Techirghiol cu privire la caii procurorului, plasaţi pe un teren intravilan. „Am făcut plângere penală împotriva procurorului, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de distrugere şi rele tratamente aplicate animalelor. Poliţia nu doar că ştia situaţia, dar a făcut eforturi în a mă determina să accept prezenţa animalelor în zonă”, spune S.M.

Poliţia Locală Techirghiol a răspuns după cinci luni de aşteptare

„Poliţia nu a fost nicio clipă interesată de soarta animalelor, punând pe primul loc rolul activ al procurorului, prin plasarea strategică a animalelor în acea zonă, în a furniza informaţii pentru identificarea celor care furaseră o bucată din gardul grădinii botanice”, adaugă cetăţeanul din Techirghiol.

Discuţia cu poliţiştii a avut-o în toamna anului trecut.

Deşi am precizat că am fost direct ameninţat de procuror, poliţiştii mi-au răspuns că acesta, de fapt, mă proteja prin simpla lui prezenţă acolo, supraveghindu-şi animalele, mă supraveghea şi pe mine. Au încercat să mă convingă că fără el sunt expus infractorilor. Localnic:

„O copie a sesizării a fost înaintată DIICOT”

Pe lângă plângerea penală, S.M. a sesizat, încă o dată, şi Poliţia Locală, în luna octombrie. „Poliţistul care a primit-o mi-a spus că nu are cunoştinţă de nici o adresă pe care am formulat-o anterior. M-a asigurat că voi primi răspuns pe e-mail, în termen legal de 30 de zile. Am primit răspuns abia în ianuarie 2021, după mai bine de cinci luni”.

În răspunsul de la Poliţia Locală Techirghiol, emis pe data de 16 ianuarie 2021, scrie aşa: „Vă facem cunoscut faptul că deţinătorul cabalinelor a fost notificat, conform H.C.L. nr. 10 / 2016”.

Exasperat de lipsa de reacţie a Poliţiei Locale, S.M. trimisese sesizări şi la IPJ Constanţa, şi la Corpul de Control al Ministerului de Interne, acţiuni pe care le probează cu documente şi numere de înregistrare.

De la Corpul de Control al MAI, răspunsul a venit pe data de 22 ianuarie: „Petiţia dumneavoastră a fost analizată şi transmisă pentru soluţionare la Inspectoratul General al Poliţiei Române”.

Tot pe 22 ianuarie, a venit şi răspunsul de la IPJ Constanţa. Textul de la inspectorat menţionează că „o copie a sesizării a fost înaintată în temeiul art. 6 din O.G. nr. 27/2002 către conducerea DIICOT – Serviciul Teritorial Constanţa, pentru o competentă verificare a aspectelor referitoare la comportamentul procurorului”.

De asemenea, IPJ Constanţa l-a înştiinţat pe S.M. că „aspectele referitoare la animalele nesupravegheate vor rămâne în atenţia Poliţiei Oraşului Techirghiol, urmând a fi dispuse măsuri în cazul constatării unor abateri de la normele legale”.

După două zile, pe 24 ianuarie, clipul în care se vedeau cai morţi sau chinuiţi a mutat din nou, cu viteza urgenţei, cazul din atenţia Poliţiei Locale în atenţia IPJ Constanţa.

În procesul-verbal, doar cai vii şi sănătoși

„Tot ce vreau e ca legea să se aplice la fel pentru toţi şi ca instituţiile statului să-şi facă treaba, nu să se autosesizeze după ce problemele ajung în presă şi apoi să se muşamalizeze”, spune S.M.

Un mânz caută hrană pe malul bălţii Zarguzon | Foto: Eli Driu

DIICOT nu a emis, deocamdată, nici un punct de vedere cu privire la scandalul de la Techirghiol, care-l are în centru pe procurorul Marius Valentin Ţucă.

În procesul-verbal întocmit de DSVSA, care va fi inclus ca probă în anchetă, se arată că animalele preluate din câmp de poliţişti şi jandarmi sunt în stare bună de sănătate. Mai mulţi localnici din Techirghiol şi Biruinţa, care au proprietăţi apropiate de cea a procurorului Ţucă, au fost chemaţi la audieri în aceste zile.

