DOCUMENTE. Într-o comună argeșeană, în pandemie, când cursurile erau online, microbuzele școlare au continuat să consume tot atâta benzina ca înainte. Explicația primarului Marți, 09 august 2022

Un consilier local din comuna Poiana Lacului, aflată la 11 km de Piteşti, a descoperit că în anul 2020, an de pandemie, activitatea microbuzelor şcolare din curtea Primăriei a fost aceeaşi ca şi în anul 2019. În plus, conform facturilor avizate de primarul Ion Dumitrache, cele trei microbuze parcurg zilnic în jur de 750 de kilometri, deşi comuna are doar 54 de kilometri de drumuri.