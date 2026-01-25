Negocieri la Abu Dhabi pentru un posibil cadru de pace

„Pentru noi, garanțiile de securitate sunt, în primul rând, garanții de securitate din partea Statelor Unite. Documentul este gata 100% și așteptăm ca partenerii noștri să confirme data și locul când îl vom semna”, a declarat Zelenski.

Președintele a explicat că, după semnare, documentul va fi înaintat pentru ratificare Congresului SUA și parlamentului ucrainean. Discuțiile dintre părțile implicate au avut loc în weekend, la Abu Dhabi, în cadrul unei întâlniri trilaterale la care au participat negociatori ucraineni, ruși și mediatori americani.

Întâlnirea s-a concentrat pe cadrul propus de Washington pentru încheierea războiului care durează de aproape patru ani. Deși nu s-a ajuns la un acord final, oficialii au raportat progrese.

Diferențe majore între Kiev și Moscova privind teritoriile

„(În Abu Dhabi) se discută planul (SUA) în 20 de puncte și chestiunile problematice. Au fost multe chestiuni problematice, dar acum sunt mai puține”, a afirmat Zelenski, subliniind deschiderea părților pentru a continua dialogul. Următoarea rundă de negocieri este programată pentru duminica viitoare, tot la Abu Dhabi.

Cu toate acestea, președintele ucrainean a subliniat diferențele fundamentale dintre pozițiile celor două țări. „Moscova vrea să facă tot posibilul pentru ca Ucraina să abandoneze regiunile estice pe care nu a reușit să le cucerească de la invazia sa la scară largă. Însă poziția noastră rămâne aceea că integritatea teritorială a Ucrainei trebuie respectată”, a precizat Zelenski.

Volodimir Zelenski a adăugat că americanii încearcă să identifice un compromis, dar și că toate părțile implicate, inclusiv SUA, trebuie să fie pregătite să facă concesii.

Kremlinul a avut prima reacție după discuțiile de pace de la Abu Dhabi, transmisă prin intermediul purtătorului de cuvânt Dmitri Peskov. Acesta din urmă i-a sugerat președintelui SUA să facă presiuni asupra Ucrainei ca să cedeze teritorii Rusiei în baza unei așa-zise „formule Anchorage”.

Prima rundă de discuții de pace trilaterale SUA – Ucraina – Rusia s-a încheiat sâmbătă, la Abu Dhabi, iar o nouă rundă este programată pentru duminica viitoare, 1 februarie. Dacă americanii și ucrainenii au evaluat discuțiile ca fiind constructive, chiar „foarte constructive”, în opinia emisarului special pentru pace Steve Witkoff, rușii au păstrat tăcerea până la declarațiile lui Peskov.