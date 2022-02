„Pot confirma că un ofițer de poliție din campus și un ofițer de siguranță din campus au murit astăzi din cauza rănilor ”, a declarat Logan Bogert, purtătorul de cuvânt al școlii, pentru CNN.

Președintele colegiului, David Bushman, într-un mesaj pe pagina de Facebook a școlii, a numit atacul drept o adevărată tragedie.

Cei doi agenţi ucişi în Virginia, identificaţi drept John Painter şi J. J. Jefferson de preşedintele Universităţii Bridgewater, au intervenit după-amiază după ce le-a fost semnalat un bărbat „suspect” în campus.

„După o scurtă discuţie, suspectul a deschis focul şi a tras în cei doi poliţişti”, a precizat purtătorul de cuvânt al Poliţiei din Virginia, Corinne Geller, într-o conferinţă de presă. El a fugit înainte de a fi arestat.

Mobilul presupusului atacator, Alexander Wyatt Campbell, 27 de ani, rezident în Virginia, rămâne necunoscut. El a fost rănit de glonţ fără ca forţele de ordine să realizeze în acest stadiu dacă şi-a provocat rănirea sau dacă a fost lovit în timpul unui posibil schimb de focuri cu cei doi agenţi ucişi.

El a fost îngrijit la spital înainte de a fi acuzat pentru patru fapte şi închis fără posibilitatea de a fi eliberat pe cauţiune, a transmis Corinne Geller.

În Richfield, Minnesota, doi elevi au fost loviţi de gloanţe după-amiază în momentul în care se aflau pe trotuar, aproape de intrarea în şcoala lor, a indicat Poliţia locală. „Unul dintre cei doi elevi a murit ca urmare a rănilor, celălalt rămâne în stare critică”, a precizat Poliţia. Două persoane au fost arestate şi o armă recuperată.

O reacție a venit și din partea președintelui Joe Biden.

„Un nou atac fără sens a luat viaţa a doi curajoşi ofiţeri”, a scris pe Twitter preşedintele Joe Biden. „Violenţa prin arme de foc contra forţelor de ordine este josnică şi trebuie să înceteze”.

