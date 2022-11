Lydia și Timothy Ridgeway s-au născut pe 31 noiembrie, din ceea ce ar putea fi cei mai vechi embrioni înghețați care au dus vreodată la o naștere vie, potrivit Centrului Național de Donare de Embrioni.

Deținătoarea recordului anterior a fost Molly Gibson, născută în 2020 dintr-un embrion care fusese înghețat aproape 27 de ani. Molly a luat titlul de la sora ei, Emma, ​​care s-a născut dintr-un embrion înghețat timp de 24 de ani.

Nu există dovezi că un embrion mai în vârstă ar fi avut ca rezultat o naștere vie, deși este posibil să fi existat.

„Este ceva uluitor în acest lucru”, a spus Philip Ridgeway din Portland, Oregon. „Aveam 5 ani când Dumnezeu le-a dat viață lui Lydia și Timothy și de atunci el a conservat acea viață.”

„Într-un fel, ei sunt copiii noștri cei mai în vârstă, chiar dacă sunt cei mai mici”, a adăugat Ridgeway.

Cei doi soți mai au și alți copii, cu vârste de 8, 6, 3 și aproape 2 ani, niciunul conceput prin fertilizare in vitro sau prin donare.

Embrionii au fost creați pentru un cuplu căsătorit anonim folosind fertilizare in vitro. Soțul avea peste 50 de ani și au folosit o donatoare de ovule în vârstă de 34 de ani.

Embrionii au fost înghețați pe 22 aprilie 1992. Timp de aproape trei decenii, au stat depozitați pe paiele minuscule ținute în azot lichid la aproape -200 de grade Celsius, într-un dispozitiv care seamănă mult cu un rezervor de propan.

Embrionii au fost ținuți la un laborator de fertilitate de pe Coasta de Vest până în 2007, când cuplul care i-a creat a donat embrionii Centrului Național de Donare de Embrioni din Knoxville, Tennessee, în speranța că un alt cuplu ar putea să-i folosească.

Cei cinci embrioni au fost înnopți în tancuri special echipate până la Knoxville, a spus dr. John Gordon, medicul Ridgeways.

„Nu am avut niciodată în mintea noastră un anumit număr de copii pe care ne-am dori să-l avem”, a spus Philip. „Întotdeauna am crezut că vom avea atâția câte dorește Dumnezeu să ne dea și… când am auzit de adopția de embrioni, ne-am gândit că este ceva ce ne-ar plăcea să facem.”

Denumirea medicală pentru procedura prin care au trecut Ridgeways este donarea de embrioni.

Când oamenii sunt supuși FIV (Fertilizare in Vitro), pot produce mai mulți embrioni decât folosesc. Embrionii rămași pot fi crioconservați pentru utilizare ulterioară, donați cercetării sau formării pentru promovarea științei medicale reproductive sau donați persoanelor care ar dori să aibă copii.

Ca și în cazul oricărei alte donații de țesut uman, embrionii trebuie să îndeplinească anumite reguli de eligibilitate ale Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA pentru a fi donați, inclusiv să fie testați pentru anumite boli infecțioase.

