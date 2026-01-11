Pensionar italian, atras în capcană de doi români

Conform publicației Il Gazzettino, fostul profesor italian a fost atras într-o capcană de doi cetățeni români, cazul fiind soluționat parțial în instanță.

Mircea Honciu, în vârstă de 46 de ani, rezident în Padova, Italia, a recunoscut fapta de tentativă de extorcare și a acceptat o pedeapsă de 2 ani și 8 luni de închisoare, precum și o amendă de 2.400 de euro, în urma unui acord de recunoaștere a vinovăției, în timp de complicele său, Gabriel Nicolae Pavei, în vârstă de 20 de ani, tot cetățean român, este în prezent dat dispărut.

Cum a început șantajul

Faptele s-au petrecut în luna februarie a anului trecut, după ce Mircea Honciu i-a cerut fostului profesor să îl găzduiască pe prietenul său, Gabriel Pavei, un tânăr fără domiciliu stabil, care se întreținea din munci ocazionale. Pensionarul italian a acceptat, iar tânărul a primit o cameră în locuința bărbatului.

Conviețuirea a decurs fără incidente o perioadă, până când, într-o seară, tânărul, cunoscând orientarea sexuală a profesorului pensionar, a apărut gol în dormitorul acestuia și l-a invitat în camera sa.

Bărbatul de 77 de ani l-a urmat, fără să știe că în încăpere fusese ascuns un telefon mobil, poziționat astfel încât să înregistreze scena.

150.000 de euro în shimbul filmării compromițătoare

Telefonul a surprins imagini explicite cu cei doi în pat și, câteva zile mai târziu, Mircea Honciu i-a trimis victimei, prin WhatsApp, mai multe capturi de ecran din filmarea secretă, cu scopul de a-l șantaja.

Victimei i s-a spus că tânărul ar avea doar 16 ani și că, în lipsa plății sumei de 150.000 de euro, părinții acestuia vor depune plângere penală și vor face public videoclipul.

Ca prim pas, Honciu a cerut un avans de 30.000 de euro.

Unul dintre români e arestat, celălalt a dispărut

Profund afectat de cele întâmplate, fostul profesor nu a cedat șantajului și a depus plângere la poliție, iar cazul a fost preluat de Squadra Mobile din Padova, sub coordonarea procurorului Benedetto Roberti.

Anchetatorii i-au cerut victimei să simuleze acceptarea șantajului și să pregătească suma cerută, bancnotele fiind în prealabil fotocopiate.

Pe 26 februarie, fostul profesor l-a invitat pe Honciu la domiciliul său pentru a-i înmâna banii și, în momentul în care i-a predat cei 30.000 de euro, polițiștii ascunși în locuință au intervenit și l-au arestat.

După arestare, Mircea Honciu a fost dus în penitenciarul Due Palazzi, ulterior beneficiind de măsura arestului la domiciliu într-o localitate din zona metropolitană a Padovei.

Dosarul lui Gabriel Nicolae Pavei, acuzat de realizarea și utilizarea materialului video în scop de șantaj, a fost separat, urmând să fie reluat în momentul în care acesta va fi identificat și adus în fața justiției.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE