Accidentul s-a produs între localitățile Hillerod și Kagerup, la aproximativ 40 de kilometri (25 de mile) de Copenhaga. Într-un comunicat, poliția a calificat incidentul drept „un accident grav”.
Presa a relatat că au existat aproximativ 10 răniți, însă starea acestora nu era cunoscută.
„Două trenuri s-au ciocnit, iar poliția și serviciile de urgență sunt mobilizate în număr mare”, se arată într-un comunicat al Poliției citat de AFP.
Alarma a fost declanșată la ora locală 6.30, potrivit purtătorului de cuvânt al poliției, Tim Simonsen.
„A fost o coliziune frontală și există răniți printre pasageri”, a declarat el pentru AFP, fără a oferi detalii.
Danemarca se mândrește cu istoricul său în materie de siguranță, dar un accident feroviar din 2019 a provocat moartea a opt persoane și rănirea a 16. În august anul trecut, un tren expres a lovit un camion agricol la o trecere la nivel, ucigând o persoană și rănind 27.
