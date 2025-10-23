Operațiune de salvare la limită

În ciuda avertismentelor repetate din partea ghizilor montani și a salvatorilor cu privire la vizibilitatea redusă, vânt puternic și ninsoare, un cuplu lituanian a încercat să escaladeze Rysy – cel mai înalt munte din Polonia – cu bebelușul lor de nouă luni. Potrivit TVP World, aceștia au ignorat avertismentele, declanșând o operațiune de salvare la limită.

Cuplul, nepregătit pentru ascensiune, a avut nevoie de ajutorul unui ghid pentru a-și salva copilul, ceea ce a stârnit indignare față de decizia de a-l pune pe bebeluș în pericol. Părinții bebelușului au încercat să urce muntele înalt de 2.500 de metri, care se află la granița dintre Polonia și Slovacia, fără să realizeze riscurile pe care le implica ascensiunea.

La acea dată, traseul era acoperit de zăpadă și gheață, necesitând echipament adecvat, experiență și vigilență. În ciuda avertismentelor din partea ghidului și personalului de la cabana Chata pod Rysami, părinții au continuat să urce pe munte cu copilul.

Fără echipament adecvat

Mai mult decât atât, cuplul nu avea nici măcar echipament adecvat. După ce au ajuns în vârf, cei doi soți și-au dat seama că drumul înapoi era prea riscant și i-au cerut ghidului să le împrumute echipament.

Acesta a refuzat, explicând că legarea grupului ar pune pe toată lumea în pericol – dacă o persoană ar fi alunecat, i-ar fi putut trage și pe ceilalți în jos. Ghidul a decis să coboare singur cu bebelușul, ținându-l la piept, asigurat într-un ham. Nimeni nu a fost rănit în incident.

A Lithuanian couple sparked outrage after attempting to climb Mount Rysy, Polands highest peak, with their nine-month-old baby in poor weather conditions.



The couple reportedly ignored safety warnings and lacked essential gear. When the father got stuck, a mountain guide… pic.twitter.com/YXdObUmD3f — The CSR Journal (@thecsrjournal) October 23, 2025

„A fost, pur și simplu, noroc”

Povestea s-a viralizat în presa poloneză, declanșând un val de indignare. Pe rețelele de socializare, utilizatorii i-au acuzat pe părinți de „nepăsare” și „iresponsabilitate”. Au fost formulate și acuzații de punere în pericol a bunăstării copilului. Unii au cerut chiar acțiuni în justiție.

Salvatorii au avertizat din nou că, în această perioadă, ascensiunea este riscantă, chiar și pentru alpiniștii și experimentați. Pasajele de gheață și vântul puternic, în special, fac drumeția pe munte deosebit de periculoasă. Referitor la incidentul cu bebelușul, un purtător de cuvânt al Serviciului Polonez de Salvare Montană a declarat: „A fost, pur și simplu, noroc că nu s-a întâmplat nimic”.

În ciuda riscurilor, Muntele Rysy rămâne o destinație căutată de iubitorii de aventură și de pasionații de natură, oferind priveliști uluitoare asupra peisajului înconjurător.

