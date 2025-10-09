Cum și-a planificat excursia turista de 25 de ani care a vrut să urce pe munte

Tânăra se afla în vacanță împreună cu partenerul ei, un bărbat de 26 de ani originar din Bavaria, care a asistat neputincios la accident. Cei doi turiști germani au părăsit unitatea de cazare din Mayrhofen, una dintre cele mai frumoase stațiuni montane austriece. Au ajuns la hotel în jurul prânzului, cu intenția de a parcurge un traseu circular prin Valea Stilluptal, așa-numitul Harpfner, zona Klammstrecke Ginzling și Dornau, pentru a reveni apoi la punctul de plecare.

Alegerea itinerariului s-a bazat exclusiv pe o aplicație pentru smartphone, însă traseul nu era marcat oficial și nici recunoscut. Cuplul s-a orientat folosind doar GPS-ul telefoanelor mobile.

Turiștii au rămas blocați în Alpii austrieci

Primul segment al excursiei a decurs fără probleme, dar pe măsură ce au înaintat, cei doi au ajuns într-o zonă nedelimitată, caracterizată de teren abrupt și acoperit cu plăci de rocă alunecoase și mușchi umed.

Poliția din Tirol a explicat că turiștii au încercat să traverseze o pantă abruptă, dar după câțiva metri și-au dat seama că nu pot continua. Au decis să se întoarcă, însă în timpul manevrei de retragere, tânăra din Berlin și-a pierdut echilibrul, a alunecat și a căzut aproximativ 70 de metri pe un versant presărat cu stânci.

Partenerul victimei a dat imediat alarma. La fața locului au fost trimiși zece membri ai echipei de salvare montană Bergrettung Mayrhofen, poliția alpină și personal medical, susținuți de elicopterul „Heli 4”.

Bărbatul, care nu a putut coborî spre prietena sa, a fost recuperat cu troliul și transportat nevătămat la Finkenberg. Tânăra a fost localizată rapid din aer, dar când medicul de urgență a fost coborât la locul căderii, nu a putut decât să constate decesul. Cauza morții a fost indicată ca fiind politraumatism.

Greșeala care i-a fost fatală turistei de 25 de ani

Faptul că cei doi tineri au ales să planifice întreaga călătorie doar cu o aplicație de pe telefon, fără un ghid montan, a fost prima greșeală care a dus la tragedia din Alpi. Un alt gest care i-a fost fatal tinerei turiste a fost alegerea traseului. Cei doi germani au decis să urce pe un traseu neoficial și nesemnalizat, mult mai abrupt și mai îngust.

Tragedia readuce în atenție tendința crescândă de a planifica trasee montane folosind aplicații digitale care nu sunt întotdeauna adecvate. Astfel, În acest caz, alegerea unui traseu nemarcat și bazarea exclusivă pe navigația prin smartphone au condus cuplul într-un teren nepotrivit și nesigur.

Autoritățile austriece au subliniat importanța utilizării hărților oficiale, a ghizilor montani sau a traseelor clar marcate, în special în zone cu diferențe de nivel semnificative și suprafețe instabile.

Care sunt cele mai mari pericole pe traseele montane din Alpii austrieci

Cele mai mari pericole pentru turiștii care fac trasee montane în Alpii austrieci neînsoțiți sunt:

Schimbările bruște și imprevizibile ale vremii, care pot cauza furtuni, ceață densă, ploi torențiale sau temperaturi scăzute, crescând riscul de hipotermie și dezorientare.

Alunecările de teren și căderile de pietre, intensificate de topirea ghețarilor și permafrostului, ceea ce poate pune în pericol traseele și refugii montane.

Riscul de avalanșe, prezent pe tot parcursul anului în zonele cu zăpadă, mai ales în condiții meteo nefavorabile.

Crevasetele și suprafețele de gheață netedă, care sunt periculoase pentru alpiniștii neexperimentați, mai ales pe ghețarii în retragere.

Lipsa semnalului la telefon sau imposibilitatea de a cere ajutor rapid în caz de accident sau rătăcire.

Probleme legate de oboseală, insuficienta pregătire fizică și echipament neadecvat pentru condițiile alpine.

Riscuri legate de intoxicații, deshidratare sau alimentație nepotrivită pe traseu.

Turiștii care își doresc să facă traseele montane ar fi bine să se documenteze înainte să își planifice excursia. Curiozitățile despre Munții Alpii sunt numeroase, iar un lucru mai puțin cunoscut este faptul că unele zone din Elveția stârnesc adevărate controverse. În timp ce unele studii arată că lanțul muntos a trecut printr-un proces de creștere, altele indică faptul că nu s-au înregistrat schimbări, iar Alpii nici nu cresc, dar nici nu se micșorează.

Motivele pentru care turiștii trebuie să respecte traseele marcate de pe munte

Marcajele au rolul de a ghida drumeții pe căi sigure și bine verificate, reducând riscul de rătăcire sau accidentare. Traseele marcate sunt planificate pentru a evita zonele periculoase și pentru a conduce turiștii către puncte sigure, cum ar fi cabane sau refugii.

Urmând marcajele, turiștii pot parcurge trasee care au fost testate și întreținute, având indicatoare clare în punctele de schimbare a direcției sau în zonele cu dificultăți. Respectarea traseelor marcate ajută și la protejarea mediului natural, prevenind degradarea habitatelor prin evitarea mersului pe poteci neamenajate sau erodate.

