Dolph Lundgren, în vârstă de 65 de ani, s-a căsătorit cu logodnica sa Emma Krokdal, în vârstă de 27 de ani, în Mykonos, pe 13 iulie.

„Am ales să ne sărbătorim dragostea căsătorindu-ne la vila noastră din Mykonos, alături de familie și de câțiva prieteni apropiați. Amândoi cu Covid și un drum lung de tratamente medicale dificile, a trebuit să ne amânăm de multe ori planurile de căsătorie”, spune cuplul într-o declarație exclusivă pentru people.com.

Și au continuat: „Am simțit că în sfârșit era momentul potrivit pentru a sărbători dragostea, viața și fericirea – în țara zeilor”.

Actorul suedez a cerut-o în căsătorie pe Emma Krokdal, un antrenor personal norvegian, în iunie 2020, împărtășind vestea pe Instagram cu o fotografie a viitoarei sale soții care își arată inelul de logodnă.

„Ceva foarte special s-a întâmplat aici, în Suedia”, a scris Lundgren la descrierea fotografiei.

Înainte de nuntă, Dolph Lundgren a postat o fotografie pe rețelele de socializare unde anunța că va fi un eveniment special în viața lor: „Mâine este ziua cea mare. Mykonos ❤️”

„Nu știa despre cariera mea de actor, nu știa nimic despre mine”

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la un Equinox din West Hollywood și s-au împrietenit rapid – dar a durat ceva timp până când flacăra iubirii s-a aprins.

„Nu știam de ce nu mă plăcea deloc, dar presupun că a văzut ceva acolo. Nu știa despre cariera mea de actor, nu știa nimic despre mine”, și-a amintit Lundgren în timpul unui interviu acordat în luna mai jurnalistului Graham Bensinger.

În iunie 2022, Dolph Lundgren a adus-o pe Emma Krokdal la primul ei eveniment pe covorul roșu împreună cu fiicele actorului, Ida, 26 de ani, și Greta, 20 de ani.

„Am cunoscut-o acum trei ani și încă nu a fost la nicio premieră din cauza COVID, așa că ne bucurăm foarte mult”, a declarat Lundgren pentru PEOPLE la acea vreme.

De când au început să se întâlnească, cei doi nu au ezitat să vorbească despre dragostea pe care și-o poartă unul altuia. „O voi spune din nou, un super erou în viața reală chiar aici. Pe ecran și în afara ecranului 👊🏻❤️”

„A fost ca un înger trimis să mă ajute”

Actorul care a apărut în Aquaman, The Expendables și Creed II, i-a mai spus lui Bensinger că mireasa sa „a fost ca un înger care a fost trimis să mă ajute”.

„Simt că Emma este foarte matură pentru vârsta ei, cu siguranță. A avut o viață interesantă”, a spus el. „A venit aici dintr-un orășel din Norvegia. A fost căsătorită aici și a trecut printr-un divorț dificil și a trecut prin multe lucruri cu care majoritatea tinerilor de vârsta ei nu trebuie să se confrunte”.

Lungren a continuat: „Deci, ea este destul de matură și, în același timp, cred că eu sunt destul de tânăr.”

Dolph Lundgren se luptă de 8 ani cu cancerul

În luna mai, actorul a dezvăluit că iubita sa i-a fost alături în timpul luptei sale cu cancerul. Medicii i-au descoperit inițial o tumoare canceroasă la rinichi în anul 2015. Cinci ani mai târziu au fost descoperite mai multe tumori, inclusiv una la ficat.

După o intervenție chirurgicală și o terapie sistemică, Dolph Lundgren a spus că medicul „a început să spună lucruri de genul: «Probabil ar trebui să iei o pauză și să petreci mai mult timp cu familia ta și așa mai departe»”.

„Așa că l-am întrebat într-un fel: «Cât timp crezi că mai am?» Cred că a spus doi sau trei ani, dar mi-am dat seama din vocea lui că probabil credea că este mai puțin”, a continuat starul de acțiune.

„Am crezut că asta a fost cu siguranță“, a împărtășit Lundgren. „Te cam uiți la viața ta și spui: «Am avut o viață minunată». Am avut o viață al naibii de grozavă. Am trăit ca cinci vieți într-una singură deja, cu tot ce am făcut.”

„Dacă aș fi mers pe celălalt tratament, mai aveam aproximativ trei sau patru luni de trăit”

Actorul a cerut o a doua opinie și a găsit un medic care a reușit să-i trateze cancerul de rinichi. „Dacă aș fi mers pe celălalt tratament, mai aveam aproximativ trei sau patru luni”, a spus Dolph Lundgren. „Nu-mi venea să cred că ar fi o diferență atât de radicală încât, în trei luni, lucrurile se micșorau cu 20, 30%”

De acolo, „2022 a fost practic să urmăresc cum aceste medicamente își făceau treaba și, în cele din urmă, lucrurile care s-au micșorat în aproximativ 90%. Acum sunt în proces de îndepărtare a țesutului cicatricial rămas din aceste tumori“, a spus actorul.

După ce a trecut prin asta în ultimii opt ani, Dolph Lundgren a explicat că a învățat să „aprecieze viața mult mai mult”.

„Apreciezi fiecare zi în care pot fi alături de oamenii pe care îi iubesc”, a continuat el. „Pur și simplu apreciezi, știi, faptul că ai fost suficient de norocos să fii în viață și apreciezi fiecare moment care există.”

FOTO: Hepta, Instagram

