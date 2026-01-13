Fritz i-a luat apărarea lui Șercan și a cerut PSD să facă același lucru

„Rog PSD să se delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan. Într-o democrație, jurnaliștii nu sunt subordonați puterii. Nu trebuie intimidați atunci când își fac meseria. Nu sunt obligați să fie comozi”, a scris Fritz pe Facebook.

Și a continuat, folosind un cuvânt care provine din limba rusă, susținând că anumite „instituții ale statului” român au organizat în trecut un „kompromat” împotriva ziaristei și că „apoi au mușamalizat dovezile”: „Încă sper că nu se va proceda ca în cazul lui Nicolae Ciucă. În apărarea lui, acuzat de aceleași dezvăluiri de plagiat, unele instituții ale statului au organizat un kompromat împotriva jurnalistei Emilia Șercan, iar apoi au mușamalizat dovezile”.

Fritz a tras apoi o concluzie fără echivoc în privința lucrării de doctorat a lui Radu Marinescu, deși nu există un verdict instituțional: „Plagiatul ministrului Justiției este grav”. „Dar reacția la dezvăluirea acestui plagiat riscă să fie și mai gravă, dacă derapează spre presiuni publice și atacuri coordonate. Vedem cum mesaje lansate din zona PSD sunt preluate și radicalizate de AUR, până la forme de violență verbală inacceptabile”, a continuat președintele USR.

„De aceea, este important ca PSD să clarifice fără echivoc că respinge linșajul public al Emiliei Șercan și că rămâne angajat, alături de noi, într-o guvernare care protejează democrația, combate extremismul și apără libertatea jurnaliștilor. Chiar – sau mai ales – atunci când cineva are curajul să se ia, cu dovezi, de puternicul ministru al Justiției”, a conchis Fritz.

Emilia Șercan l-a acuzat pe Radu Marinescu de plagiat

Ziarista Emilia Șercan a susținut în Pressone că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a fost plagiată. Potrivit ziaristei, cel puţin 56% dintre cele 247 de pagini ale lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conţin text copiat din alţi autori, unele fără citarea sursei. 

Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Foarte important, dezvăluirile au apărut în presă după ce, pe 8 ianuarie, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat începerea procedurilor de selecție pentru șefia marilor parchete, inclusiv DNA și DIICOT.

PSD a contestat „manevra josnică” prin care Radu Marinescu a fost acuzat de Emilia Șercan, care „și-a plagiat propria lucrare de licență”

În acest context, partidul condus de Sorin Grindeanu a transmis că „îl susține fără rezerve” pe Radu Marinescu și a acuzat „manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat” de către ziarista Emilia Șercan, „imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

Mai mult, social-democrații au taxat-o pe Emilia Șercan, acuzând-o de impostură și de plagiat în propria lucrare de doctorat, informații apărute acum aproape 10 ani în spațiul public: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

La rândul său, Radu Marinescu a spus că nu își dă demisia nici dacă premierul Ilie Bolojan îi cere acest lucru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cel mai puternic atac aerian al Rusiei în Ucraina din acest an. Kievul, lovit cu rachete balistice. Câți civili au murit de la începutul războiului
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
Viva.ro
Nu doar Cătălin Măruță și-a anunțat plecarea! Și ea pleacă după mai bine de 8 ani la postul TV. Demisia la care nimeni nu se aștepta. S-a aflat și adevăratul motiv
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Unica.ro
„Făceam orgii... Erau plăcerile mele”. Ce se întâmpla, de fapt, la petrecerile-secrete organizate de Mario Iorgulescu, la Snagov, și cine erau participanții. „Am făcut un calcul... am fost cu peste 600 de femei”. Detalii scandaloase
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
GSP.RO
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
GSP.RO
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu o acuză pe Lia Savonea: „Conturi pline de bani nejustificați! Țară de corupți”
Parteneri
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
Libertateapentrufemei.ro
Gino Iorgulescu, reacție furibundă după ce fiul lui, Mario, i-a dat interviu lui Capatos. Șeful LPF tună și fulgeră. Ce a putut să facă imediat după emisiune
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
Avantaje.ro
WOW! Imagini din vila Loredanei Groza! Spectaculos e puțin spus! Ce are artista la capul patului! Imagini cu palatul divei, oaza supremă de răsfăț
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”
Tvmania.ro
În costum de baie, în mijlocul iernii! Gabriela Prisăcariu a încins internetul cu o ședință foto pe balcon: „Soțul mi-a făcut pozele!”

Alte știri

Apele Române anunță că o a doua barjă, plină cu clorură de potasiu, s-a scufundat în Dunăre: calitatea apei a fost examinată
Știri România 17:05
Apele Române anunță că o a doua barjă, plină cu clorură de potasiu, s-a scufundat în Dunăre: calitatea apei a fost examinată
Lolita, prima artistă română generată cu inteligența artificială, a strâns milioane de vizualizări în doar câteva săptămâni
Știri România 17:00
Lolita, prima artistă română generată cu inteligența artificială, a strâns milioane de vizualizări în doar câteva săptămâni
Parteneri
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
Adevarul.ro
Cum s-a prăbușit discursul propagandei ruse după loviturile lui Trump: „Ne vor zdrobi”
Gigi Becali a anunțat primul „11” pentru FC Argeș – FCSB. Cine va juca în locul lui Adrian Șut
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat primul „11” pentru FC Argeș – FCSB. Cine va juca în locul lui Adrian Șut
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Căpitan la 20 de ani. Mario Tudose: „Cel mai important lucru e să trăiești clipa”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode
Viva.ro
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la Corina Bode

Monden

Imagini din apartamentul de lux în care locuiește Radu Bucălae cu soția. Mobila e făcută la comandă, la sfatul designerilor de interior
Stiri Mondene 16:56
Imagini din apartamentul de lux în care locuiește Radu Bucălae cu soția. Mobila e făcută la comandă, la sfatul designerilor de interior
Cât de mult a mâncat Codruța Filip (Sanfira) la „Desafio: Aventura”: „Dau un spoiler”
Exclusiv
Stiri Mondene 16:19
Cât de mult a mâncat Codruța Filip (Sanfira) la „Desafio: Aventura”: „Dau un spoiler”
Parteneri
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
TVMania.ro
Dani Oțil a transformat subsolul într-un spațiu la care puțini s-ar fi gândit. Cum arată casa din Corbeanca
Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti
ObservatorNews.ro
Un turist care a vizitat peste 100 de orase din Europa spune de ce nu s-ar mai întoarce niciodată în Bucureşti
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
GSP.ro
„Ce zice băiatul tău?”. La 47 de ani, mama unui jucător din Superligă s-a filmat în costum de baie, pe un șezlong acoperit de zăpadă. Reacția fanilor nu a întârziat
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
GSP.ro
Facturi uriașe la gaze în Superliga, după ce cluburile au primit sume greu de imaginat de achitat. „Doamne, ferește! E de domeniul fantasticului”, spun oficialii.
Parteneri
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mediafax.ro
Cel mai mare iceberg din lume devine albastru – Oamenii de știință avertizează: „Dezintegrarea completă, peste câteva zile”
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
StirileKanalD.ro
Mama lui Sergiu Țârnă, sfâșiată de durere după moartea tânărului. Mesajul dureros transmis polițistului criminal: ”Mi-au rupt sufletul”
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Dominic Fritz comentează acuzațiile aduse lui Radu Marinescu, deși nu există un verdict instituțional: „Plagiatul ministrului e grav”. Ce a cerut PSD
Politică 16:57
Dominic Fritz comentează acuzațiile aduse lui Radu Marinescu, deși nu există un verdict instituțional: „Plagiatul ministrului e grav”. Ce a cerut PSD
Amenzi record de 50.000 de lei pentru Călin Georgescu: a strâns datele personale ale oamenilor fără să le spună
Politică 14:18
Amenzi record de 50.000 de lei pentru Călin Georgescu: a strâns datele personale ale oamenilor fără să le spună
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4
Fanatik.ro
„Așteptăm să murim ca la Rahova?” Bucureșteni disperați că trebuie să stea în frig în case, pe timp geros. Cum supraviețuiesc fără căldură două femei din sectorul 4
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026