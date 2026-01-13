Fritz i-a luat apărarea lui Șercan și a cerut PSD să facă același lucru

„Rog PSD să se delimiteze public și imediat de amenințările și intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Șercan. Într-o democrație, jurnaliștii nu sunt subordonați puterii. Nu trebuie intimidați atunci când își fac meseria. Nu sunt obligați să fie comozi”, a scris Fritz pe Facebook.

Și a continuat, folosind un cuvânt care provine din limba rusă, susținând că anumite „instituții ale statului” român au organizat în trecut un „kompromat” împotriva ziaristei și că „apoi au mușamalizat dovezile”: „Încă sper că nu se va proceda ca în cazul lui Nicolae Ciucă. În apărarea lui, acuzat de aceleași dezvăluiri de plagiat, unele instituții ale statului au organizat un kompromat împotriva jurnalistei Emilia Șercan, iar apoi au mușamalizat dovezile”.

Fritz a tras apoi o concluzie fără echivoc în privința lucrării de doctorat a lui Radu Marinescu, deși nu există un verdict instituțional: „Plagiatul ministrului Justiției este grav”. „Dar reacția la dezvăluirea acestui plagiat riscă să fie și mai gravă, dacă derapează spre presiuni publice și atacuri coordonate. Vedem cum mesaje lansate din zona PSD sunt preluate și radicalizate de AUR, până la forme de violență verbală inacceptabile”, a continuat președintele USR.

„De aceea, este important ca PSD să clarifice fără echivoc că respinge linșajul public al Emiliei Șercan și că rămâne angajat, alături de noi, într-o guvernare care protejează democrația, combate extremismul și apără libertatea jurnaliștilor. Chiar – sau mai ales – atunci când cineva are curajul să se ia, cu dovezi, de puternicul ministru al Justiției”, a conchis Fritz.

Emilia Șercan l-a acuzat pe Radu Marinescu de plagiat

Ziarista Emilia Șercan a susținut în Pressone că mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, a fost plagiată. Potrivit ziaristei, cel puţin 56% dintre cele 247 de pagini ale lucrării cu titlul „Sistemul mijloacelor de probă în procesul civil” conţin text copiat din alţi autori, unele fără citarea sursei.

Radu Marinescu a obţinut titlul de doctor în Drept în 2009, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii din Craiova, sub coordonarea profesorului Ion Dogaru.

Foarte important, dezvăluirile au apărut în presă după ce, pe 8 ianuarie, ministrul Justiției, Radu Marinescu, a anunțat începerea procedurilor de selecție pentru șefia marilor parchete, inclusiv DNA și DIICOT.

PSD a contestat „manevra josnică” prin care Radu Marinescu a fost acuzat de Emilia Șercan, care „și-a plagiat propria lucrare de licență”

În acest context, partidul condus de Sorin Grindeanu a transmis că „îl susține fără rezerve” pe Radu Marinescu și a acuzat „manevra josnică prin care acesta a fost acuzat de plagiat” de către ziarista Emilia Șercan, „imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor fi de natură politică”.

Mai mult, social-democrații au taxat-o pe Emilia Șercan, acuzând-o de impostură și de plagiat în propria lucrare de doctorat, informații apărute acum aproape 10 ani în spațiul public: „O persoană nu se poate substitui instituțiilor în drept ale statului și nu poate da verdicte care contrazic în mod vădit hotărârile oficiale ale acestor instanțe, cu atât mai puțin atunci când persoana în cauză este ea însăși o impostoare și și-a plagiat propria lucrare de licență”.

La rândul său, Radu Marinescu a spus că nu își dă demisia nici dacă premierul Ilie Bolojan îi cere acest lucru.

