Donald Trump: „Am prevenit războiul dintre Serbia și Kosovo”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a apărut alături de purtătoarea sa de cuvânt, Karoline Leavitt, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă. Trump și-a început discursul afirmând că anul precedent a fost „o perioadă incredibilă” și a spus că nu va citi documentul pregătit de Casa Albă cu realizările sale.

În timpul declarațiilor, liderul american a menționat Serbia, într-un context legat de conflictele internaționale pe care susține că le-a prevenit. El a reluat afirmațiile potrivit cărora, în anul 2025, ar fi contribuit la încheierea sau prevenirea mai multor conflicte armate. „Războiul dintre Serbia și Kosovo este unul dintre conflictele pe care le-am prevenit”, a declarat președintele SUA.

Avertisment privind Groenlanda: Veți afla cât de departe sunt dispus să merg

Întrebat cât de departe este dispus să meargă pentru a obține controlul asupra Groenlandei, Donald Trump a răspuns scurt: „Veți afla”. El a adăugat că nu crede că angajamentele financiare asumate de alte state față de SUA vor fi afectate de planurile privind Groenlanda.

„Au nevoie disperată de acel acord cu noi. S-au luptat foarte mult să-l obțină. Avem multe întâlniri programate la Davos despre Groenlanda. Cred că lucrurile se vor termina foarte bine. Se va întâmpla ceva foarte bun pentru toată lumea. Vom găsi o soluție cu care NATO va fi foarte mulțumit și cu care noi vom fi foarte mulțumiți. Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională și globală”, a afirmat Trump.

Liderul SUA, despre Starmer și Macron: „Îmi plac amândoi”

Un jurnalist l-a întrebat pe Donald Trump cum caracterizează relația sa actuală cu premierul britanic Keir Starmer și cu președintele francez Emmanuel Macron.

„Nu am vorbit cu ei, dar cred că ne înțelegem foarte bine. Întotdeauna se poartă frumos cu mine. Devine puțin mai dur când nu sunt prin preajmă, dar când sunt, sunt foarte amabili. Îmi plac amândoi”, a spus liderul american.

Donald Trump s-a referit și la ceea ce a numit un „mare succes” în cadrul NATO, respectiv acordul statelor membre de a-și majora cheltuielile pentru apărare de la 2% la 5% din PIB.

„Am făcut mai mult pentru NATO decât orice persoană, vie sau moartă. Cred că și ei recunosc asta. Îl puteți întreba pe secretarul general Mark Rutte. El a spus-o. Dar NATO trebuie să fie corect și cu noi. Cea mai mare teamă a mea este că noi cheltuim sume uriașe pentru ei și, deși știu că noi i-am ajuta, mă întreb dacă ei ar face același lucru pentru noi”, a declarat Donald Trump.

Anterior, președintele SUA a scris pe rețeaua sa socială Truth că „NATO nu ar exista dacă nu ar fi fost el”.

Atacuri la adresa politicii de migrație și a lui Joe Biden

Trump a prezentat o serie de fotografii pe care le-a descris drept „cei mai răi dintre cei mai răi”, susținând că ar înfățișa criminali din statul american Minnesota. El a afirmat că este vorba despre „ucigași și traficanți de droguri” și a legat acest lucru de politica de migrație a administrației anterioare.

Donald Trump l-a criticat dur pe fostul președinte Joe Biden, afirmând că acesta „nu ar fi făcut nimic”, deoarece „i-a lăsat pe toți acești oameni să intre în Statele Unite”.

În același context, liderul de la Casa Albă a lansat critici la adresa Somaliei și a imigranților somalezi, descriind Somalia drept „o țară care nu arată ca un stat” și „aproape cea mai rea din lume”. De asemenea, a criticat-o pe congresmena Ilhan Omar, de origine somaleză, și a calificat imigranții somalezi drept „oameni cu un coeficient de inteligență foarte scăzut”.

Trump spune că acum „iubește Venezuela”

În final, Donald Trump a declarat că „iubește Venezuela” și a sugerat că ar dori să o implice pe lidera opoziției și laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, în pașii următori.

„Acum iubesc Venezuela. Colaborează foarte bine cu noi”, a spus Trump, adăugând că Machado este „o femeie incredibil de drăguță” care „a făcut ceva cu totul remarcabil acum câteva zile”.

Președintele SUA a mai spus că i-ar plăcea să o vadă implicată în continuarea procesului.

Donald Trump s-a întâlnit cu Maria Corina Machado la Casa Albă săptămâna trecută, când aceasta i-a oferit medalionul Premiului Nobel pentru Pace, acordat în luna octombrie.

Președintele american a sosit în Elveția și se îndreaptă spre Davos, unde îl așteaptă liderii încordați ai Europei și aliații NATO, îngrijoraț din cauza eforturilor sale de a prelua controlul asupra Groenlandei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE