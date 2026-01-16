„Cred că există o misiune de îndeplinit și vom transforma Venezuela în acest pământ al harului, că voi fi aleasă președintă a Venezuelei la momentul potrivit și că voi fi prima femeie care va deține această funcție”, a declarat Machado în cadrul emisiunii „Fox and Friends Weekend”.

La scurt timp după capturarea fostului lider venezuelean Nicolas Maduro, în prezent judecat în Statele Unite sub acuzația de narcoterorism, Donald Trump a declarat despre Maria Corina Machado, care a părăsit în secret Venezuela pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, că nu este calificată să-și conducă țara. Unele surse de la Casa Albă au spus atunci că Trump ar fi deranjat de faptul că Machado a acceptat Premiul Nobel pentru Pace și nu s-a retras în favoarea lui.

În paralel cu criticile la adresa lui Machado, Trump a respins ideea organizării de alegeri în termen de 30 de zile în Venezuela, așa cum prevede Constituția, pe motiv că țara nu ar fi pregătită și a continuat contactele cu acoliții lui Maduro, pe care Statele Unite, UE și multe alte țări și organizații nu l-au considerat un președinte legitim. Liderul republican de la Casa Albă a discutat săptămâna aceasta cu așa-numita președintă interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, și a numit-o o „persoană extraordinară”.

Potrivit New York Times, directorul CIA John Ratcliffe s-a întâlnit joi, la Caracas, cu Delcy Rodriguez, aflată pe lista de sancțiuni a Statelor Unite.

„Vreau să-mi servesc țara acolo unde sunt cea mai utilă”, a afirmat Machado în interviul acordat pentru Fox News.

Întrebată ce așteaptă acum Venezuela, ea a răspuns: „Libertate”. „Și nu numai atât, vom avea o țară, așa cum am spus întotdeauna, care va fi invidiată de toată lumea”, a adăugat lidera opoziției venezuelene.

Maria Corina Machado a intrat joi în Casa Albă pe ușa din spate și a luat prânzul cu Donald Trump, prilej cu care lidera opoziției venezuelene i-a înmânat președintelui american medalia pentru pace pe care a ridicat-o în decembrie 2025.

„O merită. A fost un moment foarte emoționant”, a spus ea la Fox News, fără a oferi explicații concrete pentru gestul său.

Centrul Nobel pentru Pace, situat la Oslo, capitala Norvegiei, a precizat imediat că „o medalie poate schimba proprietarul, dar nu și titlul de laureat”.

Donald Trump insistă de mai mulți ani că merită Premiul Nobel pentru Pace și a criticat centrul norvegian pentru faptul că nu i l-a dat, în condițiile în care, spune el, a încheiat „8-9” războaie în acest an. Experții în relații internaționale contestă bilanțul cu care se laudă președintele american.

La rândul ei, gestul liderei opoziției din Venezuela a stârnit numeroase comentarii. Unii o critică, în timp ce alții văd un demers de realpolitik prin care încearcă să se plieze pe stilul tranzacționist al președintelui american și să-și păstreze șansele la conducerea Venezuelei.

