Creșterea bugetelor de apărare

Cheltuielile pentru apărare ale țărilor UE au atins un nou record de 343 de miliarde de euro în 2024, conform datelor EDA. Statele membre și-au majorat investițiile cu 19% față de anul precedent.

Echipamentele militare reprezintă cea mai mare parte a bugetului, aproximativ 88 de miliarde de euro, în creștere cu 39% față de 2023. Cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare în domeniul apărării au crescut cu 20%, ajungând la 13 miliarde de euro.

Costul anual pentru fiecare cetățean al UE este estimat în prezent la 764 de euro.

În 2024, toate statele membre UE și-au majorat bugetul militar, cu excepția Irlandei și Portugaliei.

Grafic cu lista țărilor din Uniunea Europeană și sumele din PIB cheltuie pe Armată în 2023-2024
Lista țărilor din UE în funcție de cheltuieli pentru atingerea targetului NATO în anii 2023 și 2024. Sursa foto: Europa.eu

Observatorii țintei NATO

La începutul anului, membrii NATO au convenit să-și majoreze obiectivul de cheltuieli la 5% din PIB. Polonia conduce cu investiții de aproape 3,8% din PIB, urmată de Estonia și Letonia cu 3,3% fiecare.

În termeni absoluți, Germania este cel mai mare investitor, cu aproximativ 90 de miliarde de euro (2,1% din PIB), urmată de Franța și Italia.

EDA a comparat forțele UE cu cele ale SUA, care a investit 845 de miliarde de euro în apărare în 2024, aproape triplu față de UE.

Deși țările UE dispun în ansamblu de mai multe tancuri și sisteme de artilerie, capacitățile lor sunt fragmentate între diferite sisteme de operare, ceea ce le face mai puțin eficiente.

Rusia (107 miliarde EUR) și China (250 miliarde EUR) cheltuiesc mai puțin în termeni absoluți decât UE, dar EDA avertizează că acestea vor obține probabil o rentabilitate mai mare datorită prețurilor interne mai mici și planificării integrate.

Necesitatea cooperării

EDA estimează că investițiile UE în domeniul apărării ar putea ajunge la 381 de miliarde de euro în 2025, „aducând cheltuielile blocului la 2,1% din PIB și depășind pentru prima dată orientarea de 2%”.

Creșterea cheltuielilor de la 2% la 3,5% din PIB până în 2035 va necesita 254 de miliarde de euro suplimentare, aducând cheltuielile totale pentru apărare la aproximativ 635 de miliarde de euro, conform agenției.

Inițiativa „Readiness 2030” a Comisiei Europene prevede crearea unui spațiu fiscal suplimentar de până la 800 de miliarde de euro în următorii patru ani pentru a stimula și mai mult cheltuielile pentru apărare.

Provocări și recomandări

EDA subliniază că banii nu vor fi suficienți. Va fi necesară recrutarea de personal suplimentar pentru a remedia „deficitul” și a asigura că există suficienți soldați instruiți pentru a opera echipamente avansate.

Agenția solicită statelor membre să intensifice cooperarea, atât pentru a cheltui mai eficient, cât și pentru a se asigura că forțele lor colaborează mai bine prin utilizarea de sisteme și echipamente interoperabile.

EDA consideră că o colaborare mai strânsă la nivelul UE este esențială pentru a asigura eficiența investițiilor în apărare și pentru a consolida capacitățile de apărare ale blocului în fața provocărilor geopolitice actuale.

Statele membre ale NATO, care s-au reunit la summitul de la Haga pe 24 iunie, și-au dat acordul asupra creșterii treptate a cheltuielilor legate de apărare până la 5% din PIB până în 2035, după ce Spania, care a respins această propunere formulată de secretarul general, Mark Rutte, a obținut o excepție.

