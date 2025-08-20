Administrația Trump revizuiește expozițiile muzeale americane

„Smithsonian este SCĂPAT DE SUB CONTROL, unde totul discutat este despre cât de oribilă este Țara noastră, cât de rea a fost Sclavia, și cât de neîmplinite au fost persoanele defavorizate – Nimic despre Succes, nimic despre Strălucire, nimic despre Viitor”, a scris Donald Trump într-o postare pe rețelele de socializare.

El a adăugat: „această Țară nu poate fi TREZITĂ, pentru că TREZIREA ÎNSEAMNĂ FALIMENT”.

Aceste comentarii vin la o săptămână după ce Casa Albă a informat Smithsonian că muzeele sale vor trebui să ajusteze orice conținut pe care administrația îl consideră problematic în ceea ce privește „tonul, încadrarea istorică și alinierea cu idealurile americane” în termen de 120 de zile.

Critica lui Trump și examinarea administrației sale reprezintă cel mai recent exemplu al încercării președintelui de a-și impune voința asupra unei instituții culturale și de a minimiza experiențele și istoria afro-americanilor din Statele Unite.

„Este culmea prostiei să critici Smithsonian pentru că se ocupă de realitatea sclaviei în America”, a declarat istoricul prezidențial Douglas Brinkley.

Eforturile lui Trump de a remodela trecutul Americii

De la preluarea mandatului, Trump a condus o campanie de eliminare a politicilor de diversitate, echitate și incluziune din guvernul federal.

El a încercat să redefinească trecutul țării legat de rasism și discriminare, minimizând această istorie și preferând să evidențieze o imagine curățată și optimistă a Americii.

Administrația a lucrat la ștergerea sau minimizarea referințelor guvernamentale la contribuțiile eroilor afro-americani, de la Aviatorii Tuskegee, care au luptat în Al Doilea Război Mondial, până la Harriet Tubman, care a ghidat sclavi de-a lungul Underground Railroad.

Trump a comemorat Juneteenth, sărbătoarea care marchează sfârșitul sclaviei în Statele Unite, plângându-se că există prea multe sărbători nelucrătoare în America.

De asemenea, el a cerut revenirea însemnelor Confederației și a statuilor care-i onorează pe cei care au luptat pentru păstrarea sclaviei.

Impactul remodelării lui Trump asupra muzeelor Smithsonian

Comentariile lui Trump ignoră amploarea expozițiilor din muzeele Smithsonian. De exemplu, Muzeul Național de Istorie și Cultură Afro-Americană include expoziții despre Pasajul de Mijloc și sclavie, dar prezintă și icoane ale drepturilor civile și culturale din istoria afro-americană.

Directorul acestui muzeu, Kevin Young, a demisionat în primăvara acestui an, pe măsură ce Trump a vizat din ce în ce mai mult Smithsonian și muzeul destinat să spună povestea afro-americană pentru toți americanii.

Quentin James, cofondator al Collective, o organizație care urmărește alegerea oficialilor afro-americani în America, a declarat că comentariile lui Trump despre muzee sunt o încercare de a proteja „fragilitatea albă”.

„Pentru noi toți, este un atac asupra istoriei noastre și asupra a ceea ce știm că este adevărat”, a spus James, adăugând că pentru Trump este vorba despre „nemulțumirea albilor și exercitarea autorității sale”.

Trump a menționat că a instruit avocații săi „să treacă prin Muzee și să înceapă exact același proces care a fost făcut cu Colegiile și Universitățile”.

Administrația sa a urmărit investigarea universităților care au adoptat programe de diversitate, echitate și incluziune, ducând la lupte în instanță, dispute de finanțare și, în multe cazuri, eliminarea inițiativelor de diversitate.

