Întrebat, într-o conferință de presă la Casa Albă, dacă ar fi de acord cu reducerea trupelor din „țări precum Polonia” în schimbul păcii în Ucraina, Trump a răspuns: „Nu mi s-a pus încă această întrebare”. „Mă voi gândi la asta mai târziu”, a adăugat el, insistând că regimul de la Moscova nu a făcut această solicitare.

Kremlinul și-a exprimat în repetate rânduri nemulțumirea față de prezența militară americană în Europa. Cu toate acestea, nu a menționat reducerea acestei prezențe printre condițiile sale de pace în Ucraina, notează sursa citată.

Premierul polonez Donald Tusk a declarat acum două zile că liderul rus Vladimir Putin mai are o dorință de la Donald Trump, și anume ca să reducă prezența militară americană în Europa. „Am auzit în ultimele zile că rușii ar dori foarte mult să includă discuții despre reducerea prezenței NATO, de exemplu în Polonia, în negocierile despre viitorul Ucrainei”, a spus Tusk, citat de Reuters.

Summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc vineri la baza militară Elmendorf-Richardson, cea mai mare din Alaska, și va începe la ora locală 11.30 (22.30 ora României).