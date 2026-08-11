Trump a urcat în Air Force One în fața camerelor, apoi a dispărut prin partea cealaltă

Operațiunea a fost pusă în scenă pe aeroportul din Ankara, la finalul summitului NATO. Trump a ajuns cu limuzina prezidențială și a urcat treptele vechiului Boeing 747 al președinției americane, făcând cu mâna în fața camerelor. Totul părea să confirme informația transmisă public: urma să plece spre Marea Britanie cu vechiul Air Force One. Numai că, după câteva minute, Trump și mai mulți colaboratori au ieșit din avion printr-o altă ușă.

🚨 WOW! President Trump outsmarted Iranian threats in Turkey by jumping in a CATERING TRUCK to swap planes when the world thought he was on the legacy Air Force One



This is a JAMES BOND-style mission



Per reports, President Trump boarded Air Force One in Turkey, while a Secret… pic.twitter.com/7QrZb7ChLw — Nick Sortor (@nicksortor) August 11, 2026

Acolo fusese poziționat un camion de catering folosit în mod normal pentru încărcarea mâncării și a altor provizii în avioane. Containerul vehiculului a fost ridicat hidraulic până la nivelul ușii aeronavei, iar Trump și oamenii care îl însoțeau au intrat în el fără să fie văzuți de cei care nu făceau parte din operațiune. Camionul s-a îndepărtat apoi de Air Force One și a mers către un alt avion aflat în apropiere.

A zburat într-un Boeing 757 militar

Avionul în care a fost mutat Trump era un Air Force C-32A, o versiune militară modificată a Boeing 757, folosită pentru transportul oficialilor de rang înalt ai Statelor Unite. Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, s-a îmbarcat separat în aceeași aeronavă, folosind scările exterioare. Potrivit oficialului citat de Washington Post, inclusiv această mișcare făcea parte din încercarea de a face zborul să pară unul obișnuit.

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Trump a plecat spre baza RAF Mildenhall din Marea Britanie cu C-32A, în timp ce vechiul Air Force One a decolat separat, având la bord jurnaliști și angajați ai Casei Albe care credeau că președintele călătorește împreună cu ei.

Jurnaliștii au fost puși să tragă jaluzelele

Reporterilor aflați în vechiul Air Force One li s-a cerut, înainte de decolare, să țină jaluzelele geamurilor coborâte. Unii dintre angajații Casei Albe aflați în avion nu știau nici ei că Trump fusese mutat în altă aeronavă. Locația reală a președintelui a rămas astfel ascunsă timp de mai multe ore atât față de public, cât și față de numeroși oficiali americani.

Mai târziu, Trump a fost întrebat de jurnaliști de ce li se ceruse să țină geamurile acoperite. Președintele a răspuns că probabil se aflau într-un „zbor periculos”, apoi le-a spus reporterilor: „Dacă eu mor, muriți și voi, nu?”, relatează The Guardian.

Air Force One a zburat fără Trump și a devenit momeală

Operațiunea a mers atât de departe încât vechiul avion prezidențial a continuat drumul spre Marea Britanie fără Trump. Datele de zbor analizate de Washington Post arată că Boeingul a apărut pe radar în apropiere de Istanbul și, deși președintele nu se afla la bord, a primit în timpul zborului indicativul AF1. Air Force One este, tehnic, indicativul folosit de controlul traficului aerian pentru orice aeronavă a Forțelor Aeriene americane în care se află președintele Statelor Unite.

În schimb, zborul C-32A în care se afla Trump nu a putut fi găsit în datele obișnuite ale site-urilor de monitorizare a traficului aerian. Un cont specializat în urmărirea avioanelor militare observase chiar în seara respectivă că sistemele prin care aeronava putea fi urmărită ușor fuseseră dezactivate.

Cele două avioane au ajuns la câteva minute distanță în Marea Britanie

C-32A care îl transporta în secret pe Trump a ajuns la RAF Mildenhall în jurul orei locale 22.20. Vechiul Air Force One, cu presa și angajații Casei Albe, a aterizat câteva minute mai târziu, în jurul orei 22.29. A urmat încă o parte a operațiunii. Trump a fost mutat înapoi, fără ca presa să observe, în vechiul Air Force One. La ora 22.56, jurnaliștii l-au văzut coborând treptele avionului prezidențial, ceea ce crea impresia că tocmai sosise cu aeronava din Turcia.

A salutat presa, a discutat cu militarii americani din bază și s-a îndreptat ulterior către noul Boeing 747-8 primit din Qatar, cu care și-a continuat călătoria către Washington.

Amenințarea Iranului a declanșat întreaga operațiune

Un oficial american familiarizat cu misiunea a declarat pentru Washington Post că o amenințare credibilă la adresa lui Trump, care implica Iranul, a declanșat operațiunea de diversiune. Totul s-a întâmplat într-un moment extrem de tensionat. Cu o noapte înaintea plecării lui Trump din Ankara, forțele americane reluaseră atacurile asupra Iranului, după eșecul negocierilor dintre Washington și Teheran privind încheierea conflictului care dura de mai multe luni. Serviciile americane de informații semnalaseră deja o posibilă amenințare care îl viza fie pe președinte, fie avionul său, iar măsurile de securitate fuseseră întărite.

Pe 10 iulie administrația SUA a anunțat că Trump a părăsit Turcia cu vechiul Air Force One, după ce serviciile de securitate americane recomandaseră schimbarea aeronavei pe fondul amenințărilor legate de Iran. Acum, se pare că măsurile luate au fost mult mai ample: avionul în care presa credea că se află Trump a servit drept diversiune, în timp ce președintele zbura separat spre Marea Britanie.

De ce nu a folosit noul avion primit din Qatar

Trump venise în Turcia cu noul Boeing 747-8 oferit Statelor Unite de Qatar și transformat în avion prezidențial. Aeronava efectuase astfel prima călătorie internațională importantă, după modificări făcute într-un ritm accelerat. Dar au existat întrebări privind nivelul său de protecție, iar Washington Post scrie că avionul nu dispune de toate contramăsurile defensive existente pe vechile aeronave prezidențiale.

Trump susținuse înainte de plecare că va folosi vechiul Air Force One „de dragul vremurilor de altădată”, iar noua aeronavă urma să ajungă mai devreme în Marea Britanie pentru a putea fi văzută de militarii americani de acolo.

Ce spune Casa Albă după dezvăluirea zborului secret

Casa Albă nu a răspuns direct întrebărilor Washington Post privind camionul de catering, avionul-momeală și zborul secret. Directorul de comunicare Steven Cheung a transmis însă că noul Air Force One este echipat cu protocoale avansate de securitate și a explicat că administrația folosește toate instrumentele disponibile pentru protejarea președintelui.

Serviciul Secret american a refuzat să comenteze operațiunea, iar Forțele Aeriene au trimis întrebările către Casa Albă. Operațiunea este neobișnuită, dar nu fără precedent. În anul 2000, administrația Bill Clinton a folosit o tactică asemănătoare în timpul unei vizite în Pakistan, când avionul prezidențial a fost folosit ca diversiune, iar Clinton a călătorit într-o aeronavă mai discretă. Senatorul democrat Richard Blumenthal a cerut însă o anchetă în Congres privind operațiunea.

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