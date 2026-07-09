Această schimbare ridică noi întrebări legate de cât de bine e echipat noul avion, de 400.000.000 de dolari. În ciuda presiunilor președintelui pentru o livrare rapidă, mai mulți oficiali și congresmeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la implementarea completă a sistemelor avansate de apărare antirachetă și a altor modificări esențiale pentru protecția liderului American, potrivit unor surse citate de The New York Times.

Steven Cheung, directorul de comunicații al Casei Albe, a declarat că „noul Air Force One este o aeronavă de ultimă generație, dotată cu protocoale de securitate avansate care asigură siguranța președintelui și a personalului său”. El a adăugat: „Așa cum președintele a spus recent, există mulți dușmani ai Americii care îl au în vizor, iar noi folosim fiecare unealtă la dispoziție — inclusiv distragerea atenției și dezinformarea — pentru a contracara aceste amenințări.”

Totuși, persoane informate despre capacitățile noii aeronave au precizat, sub protecția anonimatului, că aceasta nu beneficiază de toate dotările de securitate ale vechiului avion prezidențial.

Alegerea de a folosi vechiul Air Force One pentru plecarea din Turcia a fost descrisă ca o măsură de precauție și nu ca răspuns la o amenințare specifică, conform acelorași surse, citate de The New York Times.

Decizia vine pe fondul reaprinderii conflictului cu Iranul, după ce Statele Unite au lansat mai multe atacuri asupra acestei țări în timp ce președintele Trump participa la un summit NATO la Ankara, la aproximativ 1.600 de kilometri distanță de zona conflictului.

Trump a călătorit inițial în Turcia cu noua aeronavă, luni seara, însă aceasta nu a fost folosită pentru zborul de întoarcere. Într-o înregistrare video de miercuri seară, Trump se îmbarca în noul Air Force One oferit cadou de Qatar la baza britanică, în timp ce se pregătea să zboare spre SUA.

Președintele a negat că schimbarea aeronavei ar avea la bază motive de securitate. El a afirmat că noul avion a fost trimis în avans pentru a face opriri la diverse baze militare din SUA, cu scopul de a fi prezentat trupelor, descriindu-l ca fiind „magnific”.

Totuși, într-o conferință de presă susținută la Ankara, Trump a subliniat de mai multe ori că el este „ținta numărul unu a Iranului” și a menționat că a văzut sau a fost informat recent despre o listă cu țintele prioritare ale Teheranului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE