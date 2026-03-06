Singura cale către pace în Orientul Mijlociu

„Nu va exista niciun acord cu Iranul, cu excepția CAPITULĂRII NECONDIȚIONATE!”, a scris Trump în postarea sa.

Liderul american a declarat că nu există un termen limită pentru finalizarea acțiunilor militare, deși estimează că obiectivele ar putea fi atinse în patru sau cinci săptămâni.

„După aceea, și după selecția unui lider MARE și ACCEPTABIL, noi și mulți dintre aliații și partenerii noștri curajoși vom lucra neîncetat pentru a salva Iranul de la distrugere, făcându-l economic mai mare, mai bun și mai puternic ca niciodată”, a adăugat Trump în mesajul său.

„IRANUL VA AVEA UN VIITOR MINUNAT. SĂ FACEM IRANUL MINUNAT DIN NOU (MIGA!)”, a conchis președintele american postarea sa.

Trump vrea să aleagă noul lider al Iranului

Trump a mai precizat că dorește să fie „implicat în numirea” succesorului liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei, care a fost ucis sâmbătă împreună cu alți membri ai conducerii Iranului.

El a respins posibilitatea ca Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului, să-i succedă tatălui său: „Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Vrem pe cineva care să aducă armonie și pace în Iran”. Mojtaba Khamenei a supraviețuit atacurilor din Iran și, deși unele surse, inclusiv Jerusalem Post, au speculat că ar putea deveni noul lider suprem, acest lucru nu s-a confirmat.

Clericul, cunoscut pentru legăturile sale strânse cu Corpul Gărzilor Revoluționare din Iran și pentru susținerea liniei dure, este totuși considerat un posibil succesor al tatălui său. Până în prezent însă, succesorul oficial nu a fost desemnat.

Președintele Trump a comparat situația din Iran cu cea din Venezuela, făcând referire la implicarea sa în procesul de tranziție a puterii de acolo: „Trebuie să fiu implicat în numire, la fel cum a fost cu Delcy Rodriguez în Venezuela” .

