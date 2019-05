Donald Trump amenință Iranul pe Twitter. Va fi „sfârșitul oficial” al țării

Mesajul publicat pe Twitter de către Donald Trump vine în contextul intensificării tensiunilor dintre Washington și Teheran.

„Dacă Iran vrea bătaie, acela va fi sfârşitul oficial al Iranului. Nu mai ameninţaţi Statele Unite vreodată” – a scris Donald Trump pe rețeaua de socializare.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019