Trump amenință cu embargo total și ruperea relațiilor comerciale

Într-o declarație cu ton vehement, Donald Trump a spus în Biroul Oval, în timpul unei vizite a cancelarului german, Friedrich Merz: „Aș putea opri tot ce are legătură cu Spania, toate afacerile cu Spania; am dreptul să o fac. Embargouri. Fac ce vreau cu ei și am putea face asta cu Spania. Vom tăia tot comerțul cu Spania.”

Trump a asigurat că disponibilitatea multor țări europene, precum și a liderului NATO, Mark Rutte, a fost „fantastică” în cooperarea lor în efortul militar împotriva Republicii Islamice.

Însă susține că Spania a fost „groaznică”.

Liderul american a continuat atacul la adresa Madridului: „Spania nu are absolut nimic din ceea ce avem nevoie, cu excepția unor oameni minunați. Au oameni minunați, dar le lipsește un lider puternic.”

Declarațiile sale vin după ce autoritățile spaniole au refuzat folosirea bazelor militare de la Rota și Morón pentru eventuale operațiuni militare, invocând respectarea dreptului internațional.

„Le putem folosi oricând dorim, putem zbura și le putem folosi, nimeni nu ne va spune altfel”, a adăugat Donald Trump.

Donald Trump a amenințat Spania în timpul întâlnirii cu Friedrich Merz Foto: Hepta

Măsuri economice împotriva Spaniei

În cadrul aceleiași intervenții, Trump a transmis un mesaj ferm privind măsurile economice pregătite împotriva Spaniei, precizând că a discutat deja cu oficialii responsabili de politica financiară.

Președintele american a afirmat că are autoritatea de a impune un embargo prin decret și a sugerat că a inițiat deja demersuri în acest sens, declarând că este pregătit să acționeze rapid pentru a penaliza Madridul.

„De fapt, i-am ordonat lui Scott (n.r. – Scott Bessent, secretarul Trezoreriei) să întrerupă toate relațiile cu Spania”, a adăugat Donald Trump.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, ar fi susținut că executivul american are instrumentele legale pentru a aplica un embargo comercial, dacă președintele decide acest lucru.

„Sunt de acord, Curtea Supremă și-a reafirmat capacitatea de a impune un embargo”, a adăugat secretarul Trezoreriei.

Trump a calificat Spania drept un „aliat teribil” în cadrul NATO și a criticat nivelul cheltuielilor pentru apărare. Potrivit acestuia, Madridul nu și-ar fi asumat ținta de 5% din PIB pentru apărare, așa cum ar fi solicitat Washingtonul în cadrul discuțiilor recente dintre aliați.

Merz s-a alăturat criticilor lui Trump la adresa Spaniei. „Încercăm să convingem Spania să se alăture procentului de 3% sau 3,5% pe care l-am convenit pentru NATO”. Foto: Hepta

Conflictul diplomatic survine într-un moment sensibil pe plan internațional, în contextul tensiunilor crescute cu Iranul și al presiunilor exercitate de SUA asupra aliaților europeni pentru o poziție comună mai fermă.

Reacția guvernului de la Madrid

Guvernul spaniol a transmis că își respectă angajamentele internaționale și că orice decizie privind utilizarea bazelor militare trebuie să fie conformă cu legislația internațională și cu Carta ONU.

„Nu ne așteptăm deloc la consecințe”, a asigurat José Manuel Albares cu privire la utilizarea bazelor.

De asemenea, oficialii de la Madrid au subliniat că relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Statele Unite sunt reglementate prin acorduri clare și nu pot fi suspendate unilateral fără consecințe juridice majore.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE