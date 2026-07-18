„Statele Unite sunt invadate în mod inutil de un aer jegos, poluat și nesănătos”, a transmis Donald Trump.

Președintele SUA a anunțat că îl va contacta direct pe premierul canadian Mark Carney pentru a-i cere socoteală. În plus, retorica de la Washington a fost alimentată și de alți politicieni republicani.

Unii dintre aceștia au readus în discuție o idee controversată — transformarea Canadei în cel de-al 51-lea stat american —, o sugestie care i-a ofensat profund pe canadieni, determinând apeluri la boicotarea turismului în SUA și propuneri de amânare a inaugurării Podului Internațional Gordie Howe, un proiect strategic ce leagă Ontario de Michigan.

Nemulțumirea este împărtășită și de o parte a Congresului SUA. Într-o scrisoare deschisă, parlamentarii John James, John Moolenaar, Jack Bergman și Lisa McClain au transmis că „răbdarea lor s-a epuizat”, acuzând Canada de subinvestiții cronice în rărirea pădurilor și în arderile controlate.

Replica oficialilor canadieni: „Trimiteți ajutor în loc să vă plângeți”

Replica liderilor canadieni nu s-a lăsat așteptată. Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a taxat dur atitudinea politicienilor americani, amintindu-le acestora de momentele în care echipele canadiene au intervenit direct în sprijinul SUA.

„Poate că ceea ce ar trebui să faceți, în loc să vă plângeți, este să trimiteți sprijin, să trimiteți ajutor, pentru că am făcut exact același lucru pentru prietenii noștri americani”, a declarat Ford, amintind de sprijinul acordat de Canada în timpul incendiilor din California sau al uraganelor din Carolina de Nord.

Acesta a ținut să mulțumească statelor Michigan și Massachusetts, conduse de democrați, care au trimis deja bombardiere cu apă și pompieri.

La rândul său, premierul canadian Mark Carney a punctat succint că „schimbările climatice sunt responsabilitatea tuturor — cu adevărat a tuturor — inclusiv a Statelor Unite”.

Ministerul pentru Gestionarea Situațiilor de Urgență de la Ottawa a subliniat că cele două țări au acorduri solide de asistență reciprocă încă din 1982, reconfirmate la summitul G7, iar deputata Eleanor Olszewski a precizat că executivul canadian a investit deja 12 miliarde de dolari în sustenabilitatea pădurilor.

Bilanțul dezastruos al incendiilor și impactul asupra populației

Dincolo de disputele politice de la nivel înalt, realitatea din teren rămâne critică. Datele oferite de Sistemul canadian de informații privind incendiile de vegetație indică cifre îngrijorătoare.

Aproape 3 milioane de hectare de teren au fost deja distruse de flăcări în acest an, în condițiile în care mai sunt active 888 de incendii, majoritatea fiind complet scăpate de sub control (peste 190 doar în Ontario).

Fumul dens s-a răspândit pe mii de kilometri, afectând state americane precum Minnesota, Michigan, Pennsylvania, Ohio și New York.

Poluarea extremă a determinat anularea a numeroase evenimente în aer liber. Potrivit companiei elvețiene IQAir, orașul Detroit a înregistrat recent cea mai proastă calitate a aerului din lume, fiind urmat îndeaproape în acest top negativ de Chicago, Washington D.C. și New York.

Deși criticii de la Washington dau vina exclusiv pe managementul forestier din țara vecină, comunitatea științifică îndeamnă la o abordare nuanțată.

Experții de ambele părți ale graniței explică faptul că explozia numărului de focare este o consecință directă a valului de căldură extremă și persistentă din nordul provinciei Ontario, corelată cu un deficit sever de precipitații.

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