Vorbind cu jurnaliștii înainte de a se îmbarca în Air Force One, în New Jersey, Trump a spus că este de acord cu declarațiile făcute de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, pe 29 aprilie, potrivit cărora SUA nu are neapărat nevoie de o „industrie textilă înfloritoare” – declarații care au fost criticate de Consiliul Național al Organizațiilor de Textile.

„Nu vrem să producem adidași și tricouri. Vrem să producem echipamente militare. Vrem să facem lucruri mari. Vrem să lucrăm la inteligența artificială, la calculatoare”, a declarat Donald Trump.

„Sincer, nu mă interesează să producem tricouri. Nu mă interesează să facem șosete. Putem face asta foarte bine în alte locuri. Noi vrem să producem cipuri, computere și multe alte lucruri, precum tancuri și nave”, a adăugat el.

Donald Trump, care a zguduit piețele internaționale prin impunerea pe scară largă a unor tarife comerciale, și-a reluat vineri discursul dur pe tema comerțului, cerând impunerea unui tarif de 50% pentru bunurile provenite din Uniunea Europeană începând cu 1 iunie.

De asemenea, el a avertizat compania Apple că ar putea impune o taxă de 25% pe toate iPhone-urile importate și cumpărate de consumatorii americani.

Urmărește-ne pe Google News