„Robert De Niro, care suferă de sindromul deranjamentului Trump, este un alt individ bolnav și nebun, cu, cred, un IQ extrem de scăzut, care nu are absolut nicio idee ce face sau spune – unele dintre acestea fiind cu adevărat criminale”, a scris Trump.

Termenul „sindromul deranjamentului Trump” este adesea folosit de fostul președinte al SUA și susținătorii săi pentru a descrie atitudinea critică și vehementă a adversarilor politici față de el.

Comentariile lui Trump vin ca reacție la participarea lui Robert De Niro, cunoscut pentru rolurile sale din filme celebre precum „Taxi Driver” și „Raging Bull”, în emisiunea „The Best with Nicole Wallace”, difuzată luni. Actorul a declarat că poporul american ar trebui să se opună lui Trump pentru a proteja viitorul țării.

„Istoria este țara noastră, iar Trump o distruge și cine știe care sunt motivele lui, dar e bolnavă”, a afirmat De Niro. El a mai adăugat: „Toată lumea trebuie să se unească pentru a scăpa de el și a reveni pe drumul cel bun”.

Actorul și-a exprimat în repetate rânduri dezacordul cu politicile lui Trump încă din primul mandat al acestuia. Anul 2019 l-a găsit pe De Niro criticându-l în timpul unui discurs susținut la Festivalul de Film de la Cannes, numindu-l pe Trump un președinte „înăbușit”. De asemenea, în 2016, starul a declarat public: „Aș vrea să-l lovesc în față. Trump e un porc și un câine”.

