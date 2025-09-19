Procesul de calomnie intentat de Trump împotriva The New York Times, respins

Donald Trump a dat în judecată The New York Times pentru calomnie, dar procesul său a fost respins de un judecător federal.

Judecătorul Steven D. Merryday de la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Central al Floridei a declarat că plângerea lui Trump „încalcă în mod evident și de neiertat” regulile federale de procedură civilă. Donald Trump a cerut despăgubiri de 15 miliarde de dolari.

Motivele pentru care a fost respins procesul președintelui american

Potrivit presei străine, judecătorul a criticat plângerea de 85 de pagini a lui Trump pentru că:

  • Nu respectă cerința de a fi „o declarație scurtă, clară și directă a acuzațiilor de fapt”
  • Este „în mod decisiv necorespunzător și inadmisibil”
  • Pare „un forum public pentru injurii și invective” și „un megafon pentru relații publice”

Judecătorul a acordat echipei lui Trump patru săptămâni pentru a depune o nouă plângere, limitată la maximum 40 de pagini.

Ce a cerut Donald Trump în plângerea depusă împotriva ziarului american

În plângerea sa, Trump a cerut despăgubiri de 15 miliarde de dolari. Președintele american a acuzat The New York Times că este „portavocea virtuală” a Partidului Democrat.

Adevărul despre afirmația lui Nicușor Dan că judecătorii români muncesc cel mai mult din Europa. Ce spun cifrele
Recomandări
Adevărul despre afirmația lui Nicușor Dan că judecătorii români muncesc cel mai mult din Europa. Ce spun cifrele

Donald Trump a numit ca pârâți și editura Penguin Random House, precum și patru reporteri NYT. Experții juridici consultați de CNN au considerat procesul nefondat și mai degrabă o manevră de PR decât un caz serios.

Cum au reacționat cele două părți implicate în proces la decizia judecătorului

Un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Trump a declarat: „Președintele Trump va continua să tragă la răspundere Fake News prin acest proces puternic împotriva New York Times, reporterilor săi și Penguin Random House, în conformitate cu instrucțiunile judecătorului privind logistica”.

De cealaltă parte, un purtător de cuvânt al New York Times a spus că „salută hotărârea rapidă a judecătorului, care a recunoscut că plângerea este un document politic și nu o acțiune juridică serioasă”.

Redactorul-șef al New York Times, Joe Kahn, a declarat la un eveniment Axios: „Trump greșește în privința faptelor și greșește în privința legii în ceea ce privește procesul de defăimare. Vom lupta și vom câștiga”.

Magnatul media Rupert Murdoch l-a însoțit pe Donald Trump în timpul vizitei din Anglia

Donald Trump a efectuat o vizită în Anglia, acolo unde a fost invitat de familia regală. Președintele american și Melania Trump s-au întâlnit cu regele Charles și Camila, dar și cu Kate și cu prințul William.

Rupert Murdoch l-a însoțit pe Donald Trump la banchetul regal ținut la Castelul Windsor în timpul vizitei oficiale a lui Trump în Marea Britanie în 2025, unde s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea și membri ai familiei regale britanice.

Deși Murdoch și Trump sunt implicați într-o dispută juridică majoră, Murdoch a fost unul dintre cei aproximativ 160 de invitați la acest eveniment festiv organizat de familia regală și Casa Albă.

Familia Murdoch controlează un imperiu media care include publicații ca The Wall Street Journal, The New York Post și canale TV precum Fox News.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Mircea Geoană, la Aspen European Strategic Forum la București: „Nu cred că prea curând Rusia va încerca ceva masiv care să provoace o reacție a NATO”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Viva.ro
„Dacă nu eram fiul lui Ilie Dumitrescu...”. Declarațiile complet bulversante ale lui Toto Dumitrescu, ce putut spune despre tatăl său și numele pe care îl poartă: „Este unul dintre...”. Așa a ieșit la iveală un detaliu neștiut de public până acum
Elena Udrea e complet schimbatădupă eliberarea de la închisoare. Cum a fost surprinsă fosta ministră pe străzile din București. Apariția ei întoarce toate privirile
Unica.ro
Elena Udrea e complet schimbatădupă eliberarea de la închisoare. Cum a fost surprinsă fosta ministră pe străzile din București. Apariția ei întoarce toate privirile
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
Elle.ro
Momente dificile pentru Alina Pușcaș! Fiica ei, Iris, are probleme de sănătate și a fost operată. Diagnosticul neașteptat primit din partea medicilor: „M-am panicat”
gsp
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
GSP.RO
Mama lui Toto Dumitrescu, „Monica Bellucci de România”. Cum arată Letiția Badea la 50 de ani, fost fotomodel de top în anii ’90
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
GSP.RO
Gigi Nețoiu, detalii tulburătoare după moartea lui Florin Marin: „Am încercat să-l ajut, dar nu a vrut să mai trăiască”
Parteneri
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Libertateapentrufemei.ro
Cine este fosta soție a lui Andrei Hrebenciuc, o frumoasă actriță. Fiul lui Viorel Hrebenciuc, iubitul Dana Budeanu?
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Avantaje.ro
Elena Băsescu, de nerecunoscut! Surprinsă de paparazzi cum nu a mai fost văzută niciodată. A pierdut lupta cu kilogramele și a fost fotografiată într-o ținută de casă. Tristă, copleșită de griji și oboseală
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!
Tvmania.ro
Așa arată casa luxoasă a Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan: un singur pat valorează peste 20.000 de lei!

Alte știri

O companie din Ungaria vrea să cumpere Napolact. Sebastian Burduja: „Patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria Mare”
Știri România 21:54
O companie din Ungaria vrea să cumpere Napolact. Sebastian Burduja: „Patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria Mare”
Borbély pleacă de la șefia Hidroelectrica pentru a salva banii din PNRR destinați guvernanței corporative
Știri România 21:38
Borbély pleacă de la șefia Hidroelectrica pentru a salva banii din PNRR destinați guvernanței corporative
Parteneri
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă: „Aș recomanda România tuturor”
Adevarul.ro
Vacanța incognito a președintelui Cehiei Petr Pavel, din Maramureș la Dunăre, pe motocicletă: „Aș recomanda România tuturor”
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Fanatik.ro
Nicușor Dan își repară gardul. Cât costă și cine execută lucrările la Palatul Cotroceni
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință
Financiarul.ro
Cinci fructe care pot prelungi viața, potrivit oamenilor de știință

Monden

Cum se înțeleg Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după tensiunile de la „Asia Express”. Discuția dintre ele a fost făcută publică
Stiri Mondene 17:50
Cum se înțeleg Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după tensiunile de la „Asia Express”. Discuția dintre ele a fost făcută publică
Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani. Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare
Stiri Mondene 16:51
Imagini cu Madonna în lenjerie intimă la 67 de ani. Motivul pentru care artista a realizat o ședință foto provocatoare
Parteneri
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Elle.ro
Kate Middleton și Melania Trump, în ținute asortate într-o apariție publică RARĂ! Cum au ales să se îmbrace pentru plimbarea de la Grădinile Frogmore. FOTO
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Unica.ro
Melania Trump, confesiune șocantă către Kate Middleton: “Îmi vine să nu mă mai întorc!” Mărturisirea Prințesei a fost făcută publică de un cititor pe buze și momentul s-a viralizat!
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Viva.ro
Uluitor cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express 2025. Ana și Smaranda au cariere de succes și nimeni nu se gândea vreodată că lucrează în așa domenii. Toți vorbesc despre ele acum
Parteneri
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
TVMania.ro
51 de ani și arată ca o zeiță! Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu, întrece orice așteptare – vezi cum arată acum
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
ObservatorNews.ro
Poveştile studenţilor din R. Moldova care vin să studieze în România. Visul lor, ca ţara să intre în UE
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Libertateapentrufemei.ro
Fetița de numai 6 ani a Alinei Pușcaș, operată de o boală neobișnuită pentru vârsta ei. Medicii i-au pus un diagnostic greșit. Care a fost primul simptom care i-a dat de gândit
Parteneri
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
GSP.ro
„A trebuit să mă dezbrac, mama a fost devastată, a dus-o spre moarte” » O atletă din Kenya povestește groaza simțită la testul DSD făcut în adolescență
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
GSP.ro
Florin Marin s-a stins în spital » Fostul fundaș al Stelei și antrenor la Craiova și Dinamo, răpus de o boală cruntă
Parteneri
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Mediafax.ro
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
StirileKanalD.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
StirileKanalD.ro
Cine l-a înjunghiat pe Auraș în timpul măcelului de la Craiova. Criminalul era deja cunoscut în lumea interlopă. De la ce a pornit totul
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe
KanalD.ro
Un nou ajutor financiar pentru românii cu venituri mici. Va fi acordat în două tranșe

Politic

Primele luni de mandat pentru Nicușor Dan, în viziunea unui analist politic: „Schimbarea e grea. Are o comunicare militară, pentru vremuri de război”
Politică 21:20
Primele luni de mandat pentru Nicușor Dan, în viziunea unui analist politic: „Schimbarea e grea. Are o comunicare militară, pentru vremuri de război”
Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, avertizează primarul din Craiova. „Nu va fi criză”
Politică 19:22
Dacă Ilie Bolojan vrea să demisioneze, coaliția poate pune un nou premier în 3-5 zile, avertizează primarul din Craiova. „Nu va fi criză”
Parteneri
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Spotmedia.ro
MI6 recrutează spioni ruși online, printr-un nou portal pe dark web
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
Fanatik.ro
Cum arată Diana Munteanu, fosta soție a lui Claudiu Niculescu. Puțini știu că are 46 de ani
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult
Spotmedia.ro
10 milioane de euro. Atât ne costă lunar salariile din primăriile Bucureștiului. Cine încasează cel mai mult