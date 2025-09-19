Procesul de calomnie intentat de Trump împotriva The New York Times, respins

Donald Trump a dat în judecată The New York Times pentru calomnie, dar procesul său a fost respins de un judecător federal.

Judecătorul Steven D. Merryday de la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Central al Floridei a declarat că plângerea lui Trump „încalcă în mod evident și de neiertat” regulile federale de procedură civilă. Donald Trump a cerut despăgubiri de 15 miliarde de dolari.

Motivele pentru care a fost respins procesul președintelui american

Potrivit presei străine, judecătorul a criticat plângerea de 85 de pagini a lui Trump pentru că:

Nu respectă cerința de a fi „o declarație scurtă, clară și directă a acuzațiilor de fapt”

Este „în mod decisiv necorespunzător și inadmisibil”

Pare „un forum public pentru injurii și invective” și „un megafon pentru relații publice”

Judecătorul a acordat echipei lui Trump patru săptămâni pentru a depune o nouă plângere, limitată la maximum 40 de pagini.

Ce a cerut Donald Trump în plângerea depusă împotriva ziarului american

În plângerea sa, Trump a cerut despăgubiri de 15 miliarde de dolari. Președintele american a acuzat The New York Times că este „portavocea virtuală” a Partidului Democrat.

Donald Trump a numit ca pârâți și editura Penguin Random House, precum și patru reporteri NYT. Experții juridici consultați de CNN au considerat procesul nefondat și mai degrabă o manevră de PR decât un caz serios.

Cum au reacționat cele două părți implicate în proces la decizia judecătorului

Un purtător de cuvânt al echipei juridice a lui Trump a declarat: „Președintele Trump va continua să tragă la răspundere Fake News prin acest proces puternic împotriva New York Times, reporterilor săi și Penguin Random House, în conformitate cu instrucțiunile judecătorului privind logistica”.

De cealaltă parte, un purtător de cuvânt al New York Times a spus că „salută hotărârea rapidă a judecătorului, care a recunoscut că plângerea este un document politic și nu o acțiune juridică serioasă”.

Redactorul-șef al New York Times, Joe Kahn, a declarat la un eveniment Axios: „Trump greșește în privința faptelor și greșește în privința legii în ceea ce privește procesul de defăimare. Vom lupta și vom câștiga”.

Magnatul media Rupert Murdoch l-a însoțit pe Donald Trump în timpul vizitei din Anglia

Donald Trump a efectuat o vizită în Anglia, acolo unde a fost invitat de familia regală. Președintele american și Melania Trump s-au întâlnit cu regele Charles și Camila, dar și cu Kate și cu prințul William.

Rupert Murdoch l-a însoțit pe Donald Trump la banchetul regal ținut la Castelul Windsor în timpul vizitei oficiale a lui Trump în Marea Britanie în 2025, unde s-a întâlnit cu regele Charles al III-lea și membri ai familiei regale britanice.

Deși Murdoch și Trump sunt implicați într-o dispută juridică majoră, Murdoch a fost unul dintre cei aproximativ 160 de invitați la acest eveniment festiv organizat de familia regală și Casa Albă.

Familia Murdoch controlează un imperiu media care include publicații ca The Wall Street Journal, The New York Post și canale TV precum Fox News.

