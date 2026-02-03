„Acum solicităm daune de un miliard de dolari şi nu dorim să facem afaceri cu Universitatea Harvard în viitor”, a scris liderul american pe Truth Social.

Trump a reluat criticile la adresa instituţiilor de învăţământ din Ivy League, inclusiv Harvard, acuzându-le că promovează o ideologie „woke” şi că nu protejează corespunzător studenţii evrei în timpul protestelor propalestiniene. În acest context, administraţia sa a iniţiat mai multe procese, cerând despăgubiri considerabile.

Potrivit New York Times, administraţia americană a renunţat la cererea iniţială pentru 200 de milioane de dolari, după ce Harvard a refuzat să accepte o înţelegere.

În septembrie 2025, Trump afirmase că negocierile pentru un acord de 500 de milioane de dolari erau în desfăşurare, iar o parte din sumă urma să fie destinată înfiinţării unor şcoli profesionale.

„Au vrut să implementeze un concept complicat de dezvoltare profesională, dar a fost respins pentru că era total inadecvat şi, în opinia noastră, nu ar fi putut avea succes”, a explicat Trump.

În mai 2025, Administrația Trump a revocat dreptul Universității Harvard de a înscrie studenți străini – mai mult de un sfert din numărul anual de înscrieri – într-o escaladare majoră a conflictului președintelui SUA cu una dintre cele mai renumite universități din lume.

Ulterior, universitatea l-a dat în judecată, ceea ce a dus la o escaladare drastică a disputei dintre cele două părți.

Anterior, Guvernul SUA a redus din nou finanțarea pentru Universitatea Harvard, tăind încă 450 de milioane de dolari din subvenții. Această decizie vine la o zi după ce conducerea universității a făcut apel la dialog.

De asemenea, în aprilie 2025, Administrația Trump a anunțat înghețarea a peste două miliarde de dolari în fonduri federale destinate Universității Harvard, la doar câteva ore după ce instituția a respins o serie de solicitări venite din partea Casei Albe.

Totodată, acesta a acuzat universitatea că a evitat intenţionat o înţelegere financiară „substanţială” şi că acţiunile de la Universitatea Harvard sunt marcate de „ilegalităţi grave şi flagrante”.

Președintele Donald Trump a continuat războiul cu universitatea care a refuzat să îi îndeplinească cererile, scriind anul trecut pe platforma Truth Social un mesaj în care descrie Harvard ca o instituție antisemită, de extremă stânga.

Administraţia Trump a intensificat presiunile asupra universităţilor americane de elită după revenirea la putere în 2025. Printre măsurile luate se numără retragerea finanţării federale pentru instituţiile care permit desfăşurarea protestelor împotriva războiului din Gaza sau care sunt considerate bastioane ale mişcărilor progresiste.

În vara lui 2025, Universitatea Columbia a acceptat să achite 200 de milioane de dolari administraţiei Trump şi să respecte regulile care interzic discriminarea pe criterii etnice în procesul de admitere sau angajare.

De asemenea, Universitatea din Pennsylvania, o altă instituţie din Ivy League, a cedat presiunilor, anunţând că va interzice femeilor transgender să participe la competiţiile sportive feminine.

