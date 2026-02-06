Evenimentul urmează să aibă loc în National Mall, inima simbolică a orașului Washington D.C., un parc care se întinde pe aproximativ 3 kilometri între Capitoliul Statelor Unite, la est și Memorialul Lincoln, la vest, relatează AFP.

„La 17 mai 2026, îi invităm pe americanii din toată ţara să se adune pe National Mall pentru a se ruga şi a mulţumi”, a declarat joi, 5 februarie, preşedintele american, care participa la „micul-dejun naţional de rugăciune”.

Donald Trump a subliniat că „vom reînchina America lui Dumnezeu”, preluând expresia din jurământul de credinţă faţă de Statele Unite, care evocă „o naţiune sub Dumnezeu”.

Liderul de la Casa Albă a participat la „micul-dejun naţional de rugăciune”, care are loc anual în februarie şi la care iau parte congresmeni, conducători religioşi şi invitaţi internaţionali.

În discursul său, de la acest eveniment, Donald Trump – susţinut de drepta creştină de la prima sa campanie prezidenţială din 2016 – s-a lăudat că a „făcut mai mult pentru religie decât orice alt preşedinte”.

„Nu ştiu cum cineva care crede (în Dumnezeu) poate vota cu democraţii”, a precizat el.

Cu toate acestea, miliardarul republican în vârstă de 79 de ani, care are cinci copii cu trei soţii, nu este cunoscut ca un practicant religios asiduu.

Trump, care se defineşte drept un „creştin fără apartenenţă” şi-a ironizat participarea la acest mic-dejun. „N-am curajul să refuz. Uneori vreau s-o fac”, a declarat el, potrivit AFP.

Donald Trump declara recent că nu crede că va ajunge în Rai. Însă el s-a declarat joi mai optimist în privinţa şanselor mântuirii sale veşnice. „Cred cu adevărat că ar trebui să pot s-o fac”, a declarat el, recunoscând că nu este un „candidat perfect”.

