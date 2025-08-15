Trump a descris conversația ca fiind „minunată”

„Am discutat multe subiecte, inclusiv vizita președintelui Putin în Alaska”, a afirmat Donald Trump într-o postare pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

Președintele american a menționat că scopul apelului a fost să îi mulțumească lui Lukașenko pentru eliberarea unor prizonieri politici, în urma unui acord intermediat de SUA la începutul anului.

De asemenea, în timpul discuției, președintele american a acceptat o invitație din partea lui Lukașenko de a vizita Minskul, potrivit agenției de presă de stat Belta.

Trump a declarat în postarea sa pe Truth Social că „așteaptă cu nerăbdare” să se întâlnească cu liderul belarus, semnalând o posibilă schimbare în relațiile bilaterale.

Cei doi lideri au discutat și despre posibila eliberare a altor 1.300 de deținuți.

Schimbarea de abordare în relațiile cu Belarusul a administrației Trump

Administrația Trump a căutat recent să se reangajeze în relațiile cu Belarus, o schimbare semnificativă față de politicile predecesorului său, Joe Biden, și ale aliaților europeni care păstrează distanța față de regimul lui Lukașenko.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Vizita generalului Keith Kellogg la Minsk în iunie a marcat cea mai înaltă delegație americană în Belarus din ultimii ani, rezultând în eliberarea a peste o duzină de prizonieri la cererea lui Trump.

Sancțiuni și critici internaționale asupra liderului belarus

Lukașenko, în vârstă de 70 de ani, a fost sancționat de diverse țări, inclusiv SUA, pentru subminarea democrației în fosta republică sovietică, pe care o conduce din 1994.

El a fost supus unor noi sancțiuni americane în 2022, ca răspuns la sprijinul belarus pentru invazia Rusiei în Ucraina.

Aproape 1.200 de persoane din Belarus sunt recunoscute ca prizonieri politici, conform Centrului pentru Drepturile Omului Viasna. Mulți dintre ei au ajuns în închisoare după ce forțele de securitate ale lui Lukașenko au suprimat violent protestele care au urmat alegerilor prezidențiale din 2020, considerate nici libere, nici corecte de către observatorii internaționali și țările occidentale, inclusiv SUA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE