„Nu putea exista un cadou de ziua Americii mai frumos decât victoria fenomenală pe care am obținut-o acum câteva ore, când Congresul a adoptat marele și frumosul proiect de lege care va face America din nou măreață”, a declarat Trump joi seara, în aplauzele mulțimii. Casa Albă va sărbători mult mai mult decât victoria legislativă a președintelui din 4 iulie. Trump încheie o perioadă de politici agresive și jocuri de putere îndrăznețe, în care președintele SUA și-a consolidat influența, atât în țară, cât și în străinătate. „Cred că am mai multă putere acum, chiar cred”, a declarat Trump în răspunsul la o întrebare a unui reporter, cu puțin înainte de a pleca de la Washington spre Des Moines, joi seara. „Avem un palmares impresionant de succese. Primul meu mandat a fost foarte, foarte reușit, am avut cea mai bună economie din istoria țării noastre”, a adăugat Trump. „Cred că în acest mandat vom depăși toate așteptările.”

În ultima lună, Trump a intensificat măsurile de combatere a imigrației și a ordonat armatei să intre pe străzile din Los Angeles, a lansat atacuri cu bombardiere stealth împotriva instalațiilor nucleare iraniene și a obligat aliații NATO să se supună cererilor SUA de creștere semnificativă a cheltuielilor pentru apărare. De asemenea, a obținut o victorie importantă la Curtea Supremă a SUA, care a emis o hotărâre prin care limitează capacitatea judecătorilor federali de a emite ordonanțe la nivel național care blochează politicile administrației. În același timp, președintele SUA a beneficiat de date economice favorabile, care au atenuat criticile din partea Wall Street și a mediului de afaceri american cu privire la planurile sale comerciale și fiscale. Creșterea locurilor de muncă s-a menținut, iar inflația a rămas sub control.

Piețele bursiere americane au atins noi maxime, ștergând toate pierderile înregistrate în aprilie, după prima serie de anunțuri privind impunerea de tarife dure. Oficialii administrației au salutat joi cifrele mai bune decât se aștepta privind locurile de muncă și maximele istorice înregistrate de indicii bursieri S&P 500 și Nasdaq. Adoptarea „legii mari și frumoase” a lui Trump a reprezentat o răzbunare pentru președinte și cel mai clar semnal de până acum că și-a consolidat controlul asupra unui partid republican adesea divizat.

Au existat îndoieli serioase din partea conservatorilor americani, inclusiv din partea aliaților precum Elon Musk, cu privire la impactul fiscal al legislației, care se estimează că va adăuga peste 3 trilioane de dolari la deficitul federal în următorul deceniu. Republicanii mai moderați și-au exprimat îngrijorarea cu privire la reducerile drastice ale Medicaid – programul de asistență medicală pentru americanii cu venituri mici și cu dizabilități – și la reducerea subvențiilor pentru companiile din domeniul energiei curate. Însă, în cele din urmă, după câteva zile de negocieri intense, Trump și-a redus la tăcere criticii. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și Camera Reprezentanților cu doar trei rebeli republicani în camera superioară și doi în camera inferioară. În orele care au urmat adoptării proiectului de lege de către Camera Reprezentanților joi după-amiază, atmosfera la Casa Albă era optimistă. „Este evident că piețele sunt deja încântate”, a declarat un oficial al Casei Albe reporterilor. „Credem că este cu adevărat puntea către epoca de aur a Americii. Și acum vom începe cu adevărat să lucrăm la restabilirea prosperității, securității și siguranței pentru această țară pentru o generație.”

Dar, în timp ce oficialii administrației au insistat că legislația va fi un „avantaj politic copleșitor pentru republicani”, există semne că Trump ar putea face față mai multor provocări, mai ales când vine vorba de a-și vinde agenda fiscală și de cheltuieli către publicul american. Un sondaj Morning Consult realizat weekendul trecut a arătat că 50% dintre alegători se opun „proiectului de lege grandios și frumos”, în timp ce 36% îl susțin. Media sondajelor de opinie recente realizate de RealClearPolitics arată, de asemenea, că un număr semnificativ mai mare de americani – 50,5% – dezaprobă activitatea președintelui, în timp ce 46,3% o aprobă.