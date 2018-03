Președintele SUA, Donald Trump l-a demis pe secretarul de stat Rex Tillerson, arată BBC. Tillerson a fost înlocuit cu șeful CIA, Mike Popeo.

Potrivit unei postări pe Twitter, Donald Trump i-a mulțumit lui Tillerson pentru munca prestată.

”Mike Popeo, directorul CIA, va deveni noul nostru Secretar de Stat. El va face o treabă fantastică! Mulțumesc Rex Tillerson pentru serviciile tale! Gina Haspel va deveni noul director al CIA și prima femeie în această funcție. Felicitări tuturor!”, a scris Trump pe Twitter.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018