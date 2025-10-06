Putin a propus o limitare voluntară a arsenalului nuclear

Putin a propus luna trecută să mențină în mod voluntar limitele care plafonează dimensiunea celor mai mari două arsenale nucleare din lume, stabilite prin acordul New START din 2010, care expiră în februarie, dacă Statele Unite vor face același lucru. „Mi se pare o idee bună”, le-a spus Trump jurnaliștilor, în timp ce pleca de la Casa Albă, fiind întrebat despre oferta lui Putin.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, declarase săptămâna trecută că Moscova încă așteaptă un răspuns din partea lui Trump la oferta lui Putin de a menține voluntar limitele asupra armelor nucleare strategice desfășurate, odată ce principalul tratat de control al armamentului va expira.

Orice acord privind continuarea limitării armelor nucleare ar contrasta cu tensiunile tot mai mari dintre Statele Unite și Rusia de la întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska, la mijlocul lunii august, pe fondul unor presupuse incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al NATO.

Într-un clip video difuzat duminică, Putin a avertizat că o decizie a Statelor Unite de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, pentru atacuri în adâncul teritoriului Rusiei, ar distruge relațiile Moscovei cu Washingtonul.

„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean
Recomandări
„Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat luna trecută că Washingtonul analizează o cerere a Ucrainei de a obține rachete capabile să lovească adânc în Rusia, inclusiv la Moscova, deși nu este clar dacă s-a luat o decizie finală.

Relațiile dintre SUA și Rusia, tensionate, în ciuda summitului Trump-Putin din august

Trump, care și-a exprimat dezamăgirea față de Putin pentru că nu a acționat pentru a pune capăt războiului din Ucraina, nu a fost întrebat duminică în mod direct despre posibilitatea furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei. „Acest lucru va duce la distrugerea relațiilor noastre sau cel puțin a tendințelor pozitive care au apărut în aceste relații”, a spus Putin în clipul video difuzat duminică de reporterul televiziunii de stat ruse, Pavel Zarubin.

Un oficial american și alte trei surse au declarat pentru Reuters că dorința administrației Trump de a trimite Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune ar putea fi nerealizabilă, deoarece stocurile actuale sunt deja destinate Marinei SUA și altor utilizări.

Trump se află duminică într-un turneu pe portavionul american George H.W. Bush, aflat în largul coastelor Virginiei, și urmează să țină un discurs pe un al doilea portavion, Harry S. Truman. Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri (1.550 de mile). Dacă Ucraina ar primi aceste rachete, Kremlinul și întreaga Rusie europeană ar intra în raza lor de acțiune.

Vladimir Putin a avertizat SUA să nu trimită rachete cu rază lungă de acțiune în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin, a declarat că relațiile dintre Washington și Moscova ar fi distruse dacă SUA ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei. Reacția vine după ce Volodimir Zelenski le-ar fi cerut americanilor rachete cu rază lungă de acțiune, care ar putea lovi inclusiv Moscova, potrivit Reuters. „Furnizarea de sisteme cu rază lungă de acțiune către Ucraina, inclusiv Tomahawk, va duce la distrugerea tendințelor pozitive care au apărut recent în relațiile Rusia-SUA”, a fost comentariul făcut de Vladimir Putin, într-un dialog cu jurnalistul prorus Pavel Zarubin, citat de Ukrainska Pravda.

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat luna trecută că Washingtonul ia în considerare o cerere ucraineană de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Aceste rachete ar putea lovi adânc în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova.

Ce sunt rachetele de croazieră Tomahawk

Rachetele de croazieră Tomahawk sunt rachete americane subsonice, cu rază lungă de acțiune, utilizate pentru atacuri terestre precise. Ele pot fi lansate de pe nave de suprafață, submarine sau lansatoare terestre și zboară la altitudini joase, evitând detectarea radarului. Sunt echipate cu sisteme avansate de navigație, inclusiv GPS și sisteme care compară terenul vizat cu hărți preîncărcate pentru precizie crescută.

Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal
Recomandări
Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal

Există mai multe variante ale rachetelor Tomahawk, precum Block III (cu ogive explozive sau cu submuniții), Block IV care poate fi reprogramată în zbor și oferă capacități de supraveghere și reacționare la ținte emergente, și Block V, care beneficiază de navigație îmbunătățită și noi tipuri de focoase.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de circa 2.500 km, putând lovi ținte aflate la distanțe foarte mari cu mare precizie. Sunt folosite de Marina SUA și Marina Regală Britanică și reprezintă o armă strategică cu un cost ridicat, de aproximativ 2,4 milioane dolari per unitate. Au fost folosite în numeroase conflicte încă din 1991.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Va fi extrădat Sorin Oprescu din Grecia? Răspunsul lui Radu Marinescu, ministrul Justiției
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Viva.ro
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată după 3 copii și mai multe intervenții estetice mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată după 3 copii și mai multe intervenții estetice mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
Elle.ro
Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu, cu puțin timp înainte de a naște: „Încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine...”
gsp
Scene șocante în Liga Zimbrilor! Selecționerul României și-a bruscat și lovit un jucător în timpul meciului » Reacție pentru GSP.ro: „Ar fi culmea să îmi reproșeze, și-a cerut scuze”
GSP.RO
Scene șocante în Liga Zimbrilor! Selecționerul României și-a bruscat și lovit un jucător în timpul meciului » Reacție pentru GSP.ro: „Ar fi culmea să îmi reproșeze, și-a cerut scuze”
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
GSP.RO
Colțul de rai din România pe care au pus ochii Mircea Lucescu și Gigi Becali. „Suntem dispuși să le oferim 7 hectare de parc”
Parteneri
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Libertateapentrufemei.ro
Nu o mai recunoști E fiica unor legende, a fost iubita Monicăi Bellucci, a avut cancer, anorexie, depresie, s-a luptat cu dependențele de tot felul, a trăit pe străzi, o viață ca un thriller
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Avantaje.ro
Adio, maestre! A murit eroul copilăriei noastre, pentru care românii fugeau în case, ca să nu rateze vreun episod. A plecat subit, la 76 de ani, cu o mare parte din amintirile noastre
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV
Tvmania.ro
Andreea Esca locuiește într-o vilă superbă în Snagov. Cum arată casa vedetei Pro TV

Alte știri

Sorin Oprescu a cerut reducerea pedepsei de 10 ani şi 8 luni de închisoare. O decizie a CCR îi poate schimba soarta
Știri România 08:01
Sorin Oprescu a cerut reducerea pedepsei de 10 ani şi 8 luni de închisoare. O decizie a CCR îi poate schimba soarta
Cum au fost introduși trei investigatori sub acoperire în Portul Constanța? Șeful DNA: „A trebuit să creăm un personaj”
Știri România 05 oct.
Cum au fost introduși trei investigatori sub acoperire în Portul Constanța? Șeful DNA: „A trebuit să creăm un personaj”
Parteneri
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Adevarul.ro
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Secretarul de stat de la Secretariatului General al Guvernului și-a luat țeapă cu un dezvoltator imobiliar, ca în cazul Nordis. Ce avans a achitat Adrian Țuțuianu
Fanatik.ro
Secretarul de stat de la Secretariatului General al Guvernului și-a luat țeapă cu un dezvoltator imobiliar, ca în cazul Nordis. Ce avans a achitat Adrian Țuțuianu
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Financiarul.ro
Shein și Temu pregătesc bomba pe piața românească! Livrările pot exploda peste noapte
Superliga.ro (P)
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Al Hamlawi cucerește Craiova: “Am stat în scaun cu rotile un an!”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Yanis Pîrvu: „Sper să ajung să mă clasez în top 20 la Balonul de Aur”
Parteneri
Despărțire neașteptată în showbiz! Celebrul cuplu de vedete a anulat nunta, relația lor confruntându-se cu „probleme majore”
Elle.ro
Despărțire neașteptată în showbiz! Celebrul cuplu de vedete a anulat nunta, relația lor confruntându-se cu „probleme majore”
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Unica.ro
Elena Udrea s-a întors la Parlament! Elegantă din cap până-n picioare, însoțită de iubitul ei, Adrian Alexandrov, a atras atenția tuturor! Ce a făcut la Camera Deputaților
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”
Viva.ro
Uluitor! Magda Catone dezvăluie de ce a divorțat de regretatul Șerban Ionescu, după o căsnicie de 30 de ani: ”Am vrut să îi pun oglinda în față și...”

Monden

Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Stiri Mondene 09:19
Cum a apărut Meghan Markle la Paris Fashion Week. Soția Prințului Harry a atras toate privirile cu ținutele
Asia Express, 5 octombrie 2025. Competiția se schimbă pentru Mara Bănică și Serghei Mizil
Stiri Mondene 05 oct.
Asia Express, 5 octombrie 2025. Competiția se schimbă pentru Mara Bănică și Serghei Mizil
Parteneri
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
TVMania.ro
Mădălina Ghenea, imagini de colecție. Fiica Charlotte îi seamănă izbitor. Cum arăta actrița în adolescență
Misterul morţii doctoriţei care lua şpagă de 14 ori pe zi. A pierdut controlul volanului pe ploaie torenţială
ObservatorNews.ro
Misterul morţii doctoriţei care lua şpagă de 14 ori pe zi. A pierdut controlul volanului pe ploaie torenţială
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Libertateapentrufemei.ro
Adevărul despre slăbirea prea rapidă a Andrei! Până acum s-a codit, dar în podcastul lui Teo a fost nevoită să recunoască adevărul. Ce a pățit recent a îngrozit-o
Parteneri
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
GSP.ro
MM Stoica a fost la un pas de tragedie: „Am sărit pe geam. Sfaturi, notați: să nu cumva să calci frâna!”
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!” » „Printre cei mai buni 5 portari din Europa”, acum în sărăcie lucie, muncește pe câmp: „Trăim 3 oameni cu 140 de euro pe lună”
Parteneri
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Mediafax.ro
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
StirileKanalD.ro
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Advertorial
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Redactia.ro
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Accident mortal în Neamț! Un tânăr a murit din cauza unui șofer de 23 de ani. Alte două fete au fost rănite
KanalD.ro
Accident mortal în Neamț! Un tânăr a murit din cauza unui șofer de 23 de ani. Alte două fete au fost rănite

Politic

Angajații Guvernului Bolojan îi cer premierului să îl demită pe șeful Cancelariei după scandalul mașinilor Dacia Duster Pick-up
Politică 08:40
Angajații Guvernului Bolojan îi cer premierului să îl demită pe șeful Cancelariei după scandalul mașinilor Dacia Duster Pick-up
Premieră post-'89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
Analiză
Politică 05 oct.
Premieră post-’89 în geografia puterii: doar politicieni de peste Carpați controlează funcțiile-cheie în statul român și toate partidele mari
Parteneri
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Spotmedia.ro
Un englez care iubește România i-a descoperit și partea întunecată
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din Liga 2 și ce scria pe „tricolor”
Fanatik.ro
Steagul României, interzis pe stadionul din Sfântu Gheorghe. Ce motiv a invocat jandarmeria la meciul din Liga 2 și ce scria pe „tricolor”
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt
Spotmedia.ro
S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt