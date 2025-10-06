Putin a propus o limitare voluntară a arsenalului nuclear

Putin a propus luna trecută să mențină în mod voluntar limitele care plafonează dimensiunea celor mai mari două arsenale nucleare din lume, stabilite prin acordul New START din 2010, care expiră în februarie, dacă Statele Unite vor face același lucru. „Mi se pare o idee bună”, le-a spus Trump jurnaliștilor, în timp ce pleca de la Casa Albă, fiind întrebat despre oferta lui Putin.

Ambasadorul Rusiei la ONU, Vassily Nebenzia, declarase săptămâna trecută că Moscova încă așteaptă un răspuns din partea lui Trump la oferta lui Putin de a menține voluntar limitele asupra armelor nucleare strategice desfășurate, odată ce principalul tratat de control al armamentului va expira.

Orice acord privind continuarea limitării armelor nucleare ar contrasta cu tensiunile tot mai mari dintre Statele Unite și Rusia de la întâlnirea dintre Trump și Putin din Alaska, la mijlocul lunii august, pe fondul unor presupuse incursiuni ale dronelor rusești în spațiul aerian al NATO.

Într-un clip video difuzat duminică, Putin a avertizat că o decizie a Statelor Unite de a furniza Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune, pentru atacuri în adâncul teritoriului Rusiei, ar distruge relațiile Moscovei cu Washingtonul.

Recomandări „Caracatița” lui Plahotniuc s-a extins și în România. Ce afaceri și ce profituri fac „locotenenții” infractorului moldovean

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat luna trecută că Washingtonul analizează o cerere a Ucrainei de a obține rachete capabile să lovească adânc în Rusia, inclusiv la Moscova, deși nu este clar dacă s-a luat o decizie finală.

Relațiile dintre SUA și Rusia, tensionate, în ciuda summitului Trump-Putin din august

Trump, care și-a exprimat dezamăgirea față de Putin pentru că nu a acționat pentru a pune capăt războiului din Ucraina, nu a fost întrebat duminică în mod direct despre posibilitatea furnizării de rachete Tomahawk Ucrainei. „Acest lucru va duce la distrugerea relațiilor noastre sau cel puțin a tendințelor pozitive care au apărut în aceste relații”, a spus Putin în clipul video difuzat duminică de reporterul televiziunii de stat ruse, Pavel Zarubin.

Un oficial american și alte trei surse au declarat pentru Reuters că dorința administrației Trump de a trimite Ucrainei rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune ar putea fi nerealizabilă, deoarece stocurile actuale sunt deja destinate Marinei SUA și altor utilizări.

Trump se află duminică într-un turneu pe portavionul american George H.W. Bush, aflat în largul coastelor Virginiei, și urmează să țină un discurs pe un al doilea portavion, Harry S. Truman. Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri (1.550 de mile). Dacă Ucraina ar primi aceste rachete, Kremlinul și întreaga Rusie europeană ar intra în raza lor de acțiune.

Vladimir Putin a avertizat SUA să nu trimită rachete cu rază lungă de acțiune în Ucraina

Președintele rus Vladimir Putin, a declarat că relațiile dintre Washington și Moscova ar fi distruse dacă SUA ar furniza rachete Tomahawk Ucrainei. Reacția vine după ce Volodimir Zelenski le-ar fi cerut americanilor rachete cu rază lungă de acțiune, care ar putea lovi inclusiv Moscova, potrivit Reuters. „Furnizarea de sisteme cu rază lungă de acțiune către Ucraina, inclusiv Tomahawk, va duce la distrugerea tendințelor pozitive care au apărut recent în relațiile Rusia-SUA”, a fost comentariul făcut de Vladimir Putin, într-un dialog cu jurnalistul prorus Pavel Zarubin, citat de Ukrainska Pravda.

Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat luna trecută că Washingtonul ia în considerare o cerere ucraineană de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Aceste rachete ar putea lovi adânc în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova.

Ce sunt rachetele de croazieră Tomahawk

Rachetele de croazieră Tomahawk sunt rachete americane subsonice, cu rază lungă de acțiune, utilizate pentru atacuri terestre precise. Ele pot fi lansate de pe nave de suprafață, submarine sau lansatoare terestre și zboară la altitudini joase, evitând detectarea radarului. Sunt echipate cu sisteme avansate de navigație, inclusiv GPS și sisteme care compară terenul vizat cu hărți preîncărcate pentru precizie crescută.

Recomandări Top cinci domenii unde munca la negru este la ordinea zilei în România. Două milioane de români muncesc ilegal

Există mai multe variante ale rachetelor Tomahawk, precum Block III (cu ogive explozive sau cu submuniții), Block IV care poate fi reprogramată în zbor și oferă capacități de supraveghere și reacționare la ținte emergente, și Block V, care beneficiază de navigație îmbunătățită și noi tipuri de focoase.

Rachetele Tomahawk au o rază de acțiune de circa 2.500 km, putând lovi ținte aflate la distanțe foarte mari cu mare precizie. Sunt folosite de Marina SUA și Marina Regală Britanică și reprezintă o armă strategică cu un cost ridicat, de aproximativ 2,4 milioane dolari per unitate. Au fost folosite în numeroase conflicte încă din 1991.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE