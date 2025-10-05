Tensiuni în relațiile ruso-americane

În ultimele luni, situația din Ucraina s-a deteriorat, forțele ruse avansând pe teren. În plus, au apărut informații despre presupuse drone rusești care au zburat în spațiul aerian NATO. În acest context, SUA ia în considerare implicarea directă în atacuri asupra teritoriului rus.

Președintele american Donald Trump și-a exprimat dezamăgirea față de Putin pentru că nu a făcut pace și a descris Rusia drept un „tigru de hârtie” pentru că nu a reușit să supună Ucraina. Putin a replicat săptămâna trecută, întrebându-se dacă nu cumva NATO este de fapt „tigrul de hârtie” pentru că nu a reușit să oprească avansul Rusiei.

Posibila furnizare de rachete Tomahawk

Vicepreședintele american JD Vance a declarat luna trecută că Washingtonul ia în considerare o cerere ucraineană de a obține rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Aceste rachete ar putea lovi adânc în interiorul Rusiei, inclusiv Moscova.

Putin a avertizat:„Acest lucru va duce la distrugerea relațiilor noastre sau cel puțin a tendințelor pozitive care au apărut în aceste relații”.

Conform Reuters, Wall Street Journal a raportat că SUA vor furniza Ucrainei informații despre ținte de infrastructură energetică pe termen lung din Rusia.

Ce înseamnă rachete Tomahawk pentru Kremlin

Rachetele de croazieră Tomahawk au o rază de acțiune de 2.500 de kilometri, ceea ce înseamnă că, dacă Ucraina ar primi aceste rachete, Kremlinul și întreaga Rusie europeană ar fi în raza de acțiune.

Putin a declarat joi că este imposibil să se folosească rachete Tomahawk fără participarea directă a personalului militar american. El a adăugat: „Acest lucru va însemna o etapă complet nouă, calitativ nouă de escaladare, inclusiv în relațiile dintre Rusia și Statele Unite”.

Președintele rus a mai spus că rachetele Tomahawk ar putea dăuna Rusiei, dar că aceasta le-ar doborî pur și simplu și și-ar îmbunătăți propria apărare aeriană.

Putin susține că Occidentul a umilit Rusia

Putin prezintă războiul din Ucraina ca pe un moment de cotitură în relațiile Moscovei cu Occidentul. El susține că Occidentul a umilit Rusia după căderea Uniunii Sovietice în 1991 prin extinderea NATO și încălcarea a ceea ce el consideră a fi sfera de influență a Moscovei.

Pe de altă parte, liderii vest-europeni și Ucraina descriu războiul ca pe o acaparare de teritorii în stil imperial. Ei au promis în mod repetat să învingă forțele ruse, argumentând că, dacă Rusia nu este înfrântă, Putin ar risca un atac asupra unui membru NATO, o afirmație pe care Putin a negat-o în mod repetat.

