„Apărarea lor aeriană, forţele aeriene, marina şi conducerea s-au dus. Vor să discute. Le-am spus: «Prea târziu!»”, a scris liderul republican de la Casa Albă într-un mesaj publicat pe contul său de Truth Social.

Acest mesaj vine după ce președintele american a sugerat în weekend că ar fi de acord să poarte discuții cu regimul de la Teheran în vederea aplicării scenariului venezuelean. Totuși, Șeful Consiliului Naţional pentru Securitate al Republicii Islamice Iran, Ali Larijani, a respins public orice negociere cu administrația Trump.

Trei runde de negocieri indirecte între Statele Unite și Iran au avut loc de la începutul acestui an, ultima încheindu-se săptămâna trecută, la Geneva.

Între timp, Trump a susținut că armata americană are în stocuri suficiente arme și muniții pentru a lupta „la nesfârșit” cu „mare succes”.

Președintele american a declarat luni că „marele val” al ofensivei împotriva regimului din Iran abia urmează și că nu va ezita să trimită trupe pe teren „dacă va fi necesar”, comentează Reuters.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE