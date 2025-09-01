Tarifele lui Trump, anulate de Curte de Apel Federală a SUA

Curtea de Apel Federală a SUA a anulat majoritatea taxelor vamale introduse de Donald Trump prin decretul din 2 aprilie, conform CNBC. Decizia afectează semnificativ planul tarifar al fostului președinte, limitând drastic aplicarea acestuia.

Instanța a considerat că „tarifele reciproce” impuse pentru peste 60 de țări nu au bază legală. Aceste tarife prevedeau taxe de până la 50% pentru India și Brazilia, și 10% pentru majoritatea celorlalte state.

Impactul deciziei asupra politicii comerciale

Decizia instanței afectează și tarifele suplimentare aplicate Mexicului, Canadei și Chinei. Administrația Trump justificase aceste măsuri prin lipsa unor acțiuni eficiente împotriva traficului de fentanil.

Totuși, anumite elemente-cheie din agenda comercială a lui Trump rămân neafectate. Tarifele sectoriale pe oțel și aluminiu, recent extinse la peste 400 de categorii de produse, nu sunt vizate de această hotărâre.

Tarifele care rămân în vigoare

Taxele aplicate importurilor din China în primul mandat al lui Trump, menținute și de președintele Joe Biden, rămân valabile. De asemenea, eliminarea scutirii de taxe minime pentru importurile sub 800 de dolari nu este afectată de decizia instanței.

Potrivit informațiilor publicate de CNBC, Trump a declarat că va contesta hotărârea la Curtea Supremă. El a avertizat că menținerea acestui verdict „ar putea distruge Statele Unite ale Americii”.

Schimbări în peisajul tarifar american

Decizia instanței modifică semnificativ structura tarifară a SUA. Din pachetul inițial care ar fi afectat aproape 70% din importurile americane, doar aproximativ 16% mai rămân acoperite de tarife, în cazul în care decizia va fi confirmată.

Administrația Trump are termen până la 14 octombrie pentru a contesta hotărârea la Curtea Supremă. Rămâne de văzut cum va evolua situația și care vor fi implicațiile pe termen lung pentru politica comercială americană.

Ce tarife a introdus Donald Trump în SUA

În 2025, după ce a devenit președinte, Donald Trump a introdus o serie de tarife vamale largi și protecționiste care au afectat aproape toate importurile în SUA. Cele mai importante măsuri au fost:

La 2 aprilie 2025, Trump a declarat o stare de urgență națională pe baza deficitului comercial al SUA și a impus un tarif „reciproc” de bază de 10% la importurile din aproape toate țările, care a intrat în vigoare pe 5 aprilie. Pe lângă acesta, au fost anunțate tarife specifice mai mari pentru aproximativ 60 de țări, cu rate între 11% și 50% pentru țările cu cele mai mari deficite comerciale cu SUA.

Tarife ridicate pe o gamă largă de produse, inclusiv o taxă de 25% la importurile de oțel și aluminiu, o taxă de 25% pe autoturismele și părțile auto importate, și tarife suplimentare la produse din China, unele ajungând la 145% pentru unele bunuri chinezești.

Tarife speciale de 25% pentru importuri din Canada și Mexic, inclusiv 10% la energia canadiană, cu unele amânări și excepții.

În august 2025, a fost eliminată excepția de tarif (de minimis) pentru coletele cu valoare sub 800 de dolari.

Aceste măsuri au declanșat un război comercial global, cu tarife aplicate și de alte țări drept represalii, și au afectat mult comerțul internațional și economia SUA (până la o rată medie a tarifelor de aproximativ 18.6%-27% în 2025, cel mai ridicat nivel în peste un secol).