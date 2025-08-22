Detaliile acordului comercial

Luna trecută, Trump declarase că aceste sectoare nu erau acoperite de acordul comercial SUA-UE, ceea ce ar fi putut duce la tarife de până la 250% pentru produsele farmaceutice și 100% pentru semiconductori. Însă, noile detalii publicate joi arată că tarifele pentru aceste produse vor fi limitate la 15%, în linie cu majoritatea celorlalte sectoare incluse în acord.

Acordul comercial, anunțat inițial la o întâlnire între Trump și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în Scoția luna trecută, prevede reducerea tarifelor pentru majoritatea exporturilor UE la 15%. Această rată este jumătate din cea amenințată inițial de Trump, dar totuși mai mare decât tariful de 10% obținut de Regatul Unit.

SUA vor aplica noua rată tarifară de 15% la majoritatea produselor europene, inclusiv semiconductori și cherestea, începând cu 1 septembrie. În schimb, UE va reduce la zero tarifele pentru toate produsele industriale americane, inclusiv produse agricole.

Implicații pentru sectorul auto

Un aspect important al acordului se referă la exporturile europene de autovehicule. Tariful actual de 27,5% va fi redus la 15%, dar numai după ce UE va elimina tarifele la exporturile americane, o măsură care necesită adoptarea unei legi.

Sigrid de Vries, directorul general al Asociației Europene a Producătorilor de Automobile, a comentat: „Acordul prevede că vom reduce tarifele de la 27,5 % la 15 %, dar pornim de la un nivel de 2,5 %, astfel încât impactul va continua să fie semnificativ”. Ea a adăugat că acest lucru va afecta prețurile pentru clienții din SUA și din alte țări.

Reacții și implicații

Viceprim-ministrul și ministrul de externe al Irlandei, Simon Harris, a salutat asigurarea că rata de 15% va include produsele farmaceutice și semiconductorii. „Aceasta oferă o protecție importantă exportatorilor irlandezi, care ar fi putut fi supuși unor tarife mult mai mari”, a declarat el.

Ursula von der Leyen a afirmat pe X că acordul oferă previzibilitate pentru întreprinderile și consumatorii din UE, precum și „stabilitate în cadrul celui mai mare parteneriat comercial din lume”.

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a declarat pe X că acordul „creează un acces istoric la vastele piețe europene” pentru producătorii americani.

Dezamăgiri în sectorul vinurilor și băuturilor spirtoase

În ciuda progreselor înregistrate, acordul a dezamăgit sectorul vinurilor și băuturilor spirtoase de ambele părți ale Atlanticului. Federația exportatorilor francezi de vin, FEVS, a declarat că acest lucru „va crea dificultăți majore pentru sectorul vinurilor și băuturilor spirtoase”.

Comisarul european pentru comerț, Maros Sefcovic, a recunoscut că, în ceea ce privește vinurile și băuturile spirtoase, „din păcate, nu am reușit”, deși a adăugat că „aceste uși nu sunt închise pentru totdeauna”.

În SUA, Consiliul pentru băuturi spirtoase distilate și-a exprimat, de asemenea, dezamăgirea față de acord. Acesta a afirmat că, fără „o revenire permanentă la tarife zero pentru băuturile spirtoase”, distilatorii americani nu ar avea certitudinea necesară pentru a planifica creșterea viitoare.

