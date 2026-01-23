Într-o postare pe Truth Social, adresată direct lui Carney, Trump a afirmat că acest organism își anulează invitația pentru liderul Canadei de a participa la ceea ce el a descris drept „cel mai prestigios consiliu de lideri reunit vreodată”.

„Vă rugăm ca această scrisoare să servească drept notificare oficială că Board of Peace îşi retrage invitaţia pe care v-a adresat-o în legătură cu aderarea Canadei”, a transmis Donald Trump.

Decizia vine după ce Mark Carney a declarat că țara sa „nu există datorită Statelor Unite”, ca reacție la atacurile lansate de Trump cu o zi înainte.

Într-un discurs susținut în orașul Quebec, premierul canadian a trecut în revistă istoria și particularitățile țării sale, subliniind: „Canada prosperă pentru că suntem canadieni. Suntem stăpâni în propria noastră casă, aceasta este țara noastră, acesta este viitorul nostru”.

El a adăugat că își dorește ca țara sa să devină un „far” într-o perioadă marcată de „declin democratic”.

Tot joi, Donald Trump a prezentat oficial Consiliul pentru Pace la Davos, în Elveția.

Organismul, prezidat pe termen nedeterminat de Trump, fusese conceput inițial ca o structură restrânsă responsabilă cu supravegherea reconstrucției Fâșiei Gaza, afectată de doi ani de război purtat de Israel.

Ulterior, misiunea consiliului a fost extinsă pentru a include conflicte din întreaga lume, iar proiectul de statut transmis odată cu invitațiile nu mai menționează deloc Gaza.

Potrivit CNN, Mark Carney – care l-a criticat în repetate rânduri pe Trump pentru subminarea „ordinii globale bazate pe reguli” și pentru impunerea de tarife punitive – intenționa inițial să accepte invitația, dar cu anumite condiții.

El a precizat că detaliile, inclusiv cele financiare, nu fuseseră încă stabilite.

