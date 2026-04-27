Administraţia condusă de Donald Trump s-a angajat în repetate rânduri în critici acide la adresa unor aliați din NATO, mustrând recent unele țări pentru că nu au oferit mai multă asistenţă operaţiunilor militare efectuate de Statele Unite în Iran.

Summitul preconizat pentru 2028 s-ar putea să nu mai aibă loc

Frecvenţa summiturilor NATO a variat de-a lungul celor 77 de ani de istorie ai alianţei occidentale de apărare. Totuși, începând din 2021, liderii de stat din NATO s-au întâlnit în fiecare vară şi urmează să se reunească anul acesta la Ankara, capitala Turciei, pe 7 şi 8 iulie.

Unii dintre cei 32 de membri fac însă presiuni pentru a încetini ritmul, scrie Reuters, care citează un oficial european de rang înalt şi cinci diplomaţi, toţi din NATO.

Un diplomat a spus că summitul din 2027, prevăzut să aibă loc în Albania, se va desfăşura probabil puțin mai târziu, în toamna acelui an, iar NATO ia în considerare să nu organizeze niciun un summit la nivel de lideri de stat în 2028 – anul alegerilor prezidenţiale din SUA şi ultimul an calendaristic complet al celui de-al doilea mandat al lui Trump la Casa Albă. Donald Trump ar trebui să părăsească definitiv Casa Albă până pe 20 ianuarie 2029.

Un alt diplomat a spus că unele ţări cer ca summiturile la nivel de lideri de stat să aibă loc la fiecare doi ani. Totuși, nu s-a luat nicio decizie deocamdată, secretarul general Mark Rutte având ultimul cuvânt de spus.

NATO vrea să pună accent pe garantarea securității și să evite dramatismul politic

Contactat Reuters în legătură cu acest subiect, un oficial NATO a răspuns: „NATO va continua să organizeze reuniuni periodice ale şefilor de stat şi de guvern, iar, între summituri, aliaţii NATO vor continua să se consulte, să planifice şi să ia decizii cu privire la securitatea noastră comună”.

Două dintre surse l-au menţionat pe Trump ca factor perturbator, dar mai multe au spus că sunt în joc considerente mai ample decât criticile președintelui american.

Unii diplomaţi şi analişti afirmă de mai mult timp că summiturile anuale generează presiuni pentru rezultate spectaculoase, care distrag atenţia de la planificările pe termen lung. „Mai bine să avem mai puţine summituri decât summituri proaste. Oricum avem mult de lucru, ştim ce trebuie să facem”, a spus un diplomat.

Un alt diplomat a declarat că adevărata măsură a puterii alianţei este calitatea discuţiilor şi a deciziilor.

NATO a organizat doar opt summituri în perioada Războiului Rece

Phyllis Berry, cercetătoare la Atlantic Council, a comentat: „Reducerea numărului de summituri de mare anvergură ar permite NATO să-şi vadă de treabă şi să diminueze dramatismul care a marcat multe dintre recentele întâlniri transatlantice”.

Într-un articol publicat săptămâna trecută pe site-ul Atlantic Council, Phyllis Berry a remarcat că NATO a organizat doar opt summituri în perioada Războiului Rece.

În opinia ei, primele trei summituri NATO din primul mandat al lui Trump au fost „evenimente controversate, dominate de reproşurile sale privind cheltuielile reduse ale aliaţilor pentru apărare”.

Summitul desfășurat anul trecut la Haga a fost, de asemenea, ⁠marcat în mare măsură de cererea lui Trump ca membrii NATO să-şi majoreze drastic cheltuielile de apărare până la 5% din PIB – un obiectiv pe care l-au acceptat în cele din urmă, convenind să cheltuiască 3,5% pentru apărarea de bază şi 1,5% pentru investiţii mai ample legate de securitate.

Donald Trump caută mereu motive de critici la adresa aliaților

Reuniunea din acest an pare, de asemenea, să fie tensionată, notează Reuters. După ce aliaţii din NATO au refuzat să-i acorde sprijinul pe care îl cerea împotriva Iranului, pe care l-a început fără a-i consulta sau informa, Trump a pus în mod deschis sub semnul întrebării dacă Statele Unite ar trebui să respecte angajamentul de apărare reciprocă şi a susținut că ar lua în calcul părăsirea alianţei. Înainte de declanșarea războiului din Iran, cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite revendicase Groenlanda, un teritoriu autonom aparţinând Danemarcei, membră NATO.

La summitul din 2018, Trump a ameninţat cu părăsirea reuniunii în semn de protest faţă de cheltuielile reduse pentru apărare ale celorlalţi aliaţi. „Dacă şi-ar fi pus în aplicare ameninţarea de a pleca în semn de protest, am fi fost nevoiţi să adunăm bucăţile unui NATO distrus”, a comentat secretarul general al NATO la acea vreme, Jens Stoltenberg, într-o carte de memorii publicată anul trecut.

Dominic Fritz a postat o poză cu Ilie Bolojan făcută în biroul premierului și a anunțat ce face USR dacă PSD dărâmă Guvernul alături de AUR
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
Viva.ro
Incredibil, ce transformare! E de nerecunoscut! Cum arată Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. Cu ce se ocupă și ce surpriză a apărut în viața ei
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Unica.ro
O recunoști? Este femeia care stă de 20 de ani în spatele președintilor României. Dar puțini știu unde s-a născut. Așa a început cariera ei
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
Elle.ro
Cătălin Scărlătescu, dezvăluiri scandaloase despre ce se întâmpla la filmările pentru Chefi la cuțite. Ce acuzații aduce producătorilor: „Îmi spuneau în cască...”
gsp
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
GSP.RO
Portarul huligan a șocat Spania! » Scene violente în „șocul” pentru evitarea retrogradării
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Parteneri
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Libertateapentrufemei.ro
„Așteaptă-mă încă puțin, fiule, voi fi cu tine în curând”. Iar AZI această femeie și-a ținut promisiunea. A murit prin eutanasiere. De ce s-a stins fiul ei, ea nu a putut suporta asta
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
Avantaje.ro
Ultima oră! O somitate a României a murit la o zi după ziua de naștere! Un nume respectat, o viață dedicată oamenilor!
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!
Tvmania.ro
7 camere, o bucătărie de 22 mp și 30 de feluri de trandafiri în curte! Detaliul neștiut despre vila spectaculoasă în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Vezi cum arată „colțul de vacanță” al prezentatoarei Asia Express!

Influencer american, impresionat de micul-dejun tradițional românesc: „Dieta mea s-a schimbat complet de când m-am mutat aici” | VIDEO
Știri România 20:56
Influencer american, impresionat de micul-dejun tradițional românesc: „Dieta mea s-a schimbat complet de când m-am mutat aici” | VIDEO
Ce trenuri merg la mare de 1 Mai - Cât costă să mergi de 1 Mai la mare cu trenul
Știri România 19:54
Ce trenuri merg la mare de 1 Mai – Cât costă să mergi de 1 Mai la mare cu trenul
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
Adevarul.ro
România își rescrie apărarea. Noua Analiză Strategică a MApN reînvie o idee din anii 70-80
De câte puncte mai are nevoie Universitatea Craiova pentru a deveni matematic campioană în Superliga. Toate calculele
Fanatik.ro
De câte puncte mai are nevoie Universitatea Craiova pentru a deveni matematic campioană în Superliga. Toate calculele
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Financiarul.ro
Avertisment pentru Nicușor Dan. Ce se întâmplă dacă refuză un premier PSD-AUR
Superliga.ro (P)
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Un campionat în sine. Povestea rivalității dintre CFR și „U”
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Lucruri de urmărit în etapa a șasea din play-off/play-out
Parteneri
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Elle.ro
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a uimit pe toți

Serialele la care se uită actorul Daniel Nuță: „Sunt la zi cu el”. Cum îl strigă fanii când îl văd pe stradă
Exclusiv
Stiri Mondene 17:48
Serialele la care se uită actorul Daniel Nuță: „Sunt la zi cu el”. Cum îl strigă fanii când îl văd pe stradă
Mihaela Bilic spune care este cel mai bun probiotic natural. Zeama de varză, un adevărat „elixir” pentru organism
Stiri Mondene 17:10
Mihaela Bilic spune care este cel mai bun probiotic natural. Zeama de varză, un adevărat „elixir” pentru organism
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
TVMania.ro
„Ăsta da bărbat!” Ce spune Laura Cosoi despre soțul ei, singurul bărbat dintr-o casă cu 5 fetițe. Gestul făcut de Cosmin Curticăpean pentru mama lui i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
ObservatorNews.ro
Culoarul pentru salvare. Un proiect de lege vrea să schimbe regulile în trafic
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Solcanu a detonat bomba și a spus despre Valentin Sanfira ceea ce nimeni nu a avut curaj până acum: “Probabil că s-a gândit că...”
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
GSP.ro
Imagini incredibile: Dan Alexa, repriză de box pe gazon!
Răzvan Lucescu, despre ultimele zile ale lui Mircea Lucescu: „Tatăl meu a simțit asta, a știut”
GSP.ro
Răzvan Lucescu, despre ultimele zile ale lui Mircea Lucescu: „Tatăl meu a simțit asta, a știut”
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Mediafax.ro
Refuz masiv în fața recrutării: Germania se confruntă cu o reacție neașteptată
Nicușor Dan a semnat demisia...
StirileKanalD.ro
Nicușor Dan a semnat demisia...
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Wowbiz.ro
Alex Marcu, mărturii tuburătoare la un an de la moartea Teodorei. Cât de greu îi este să treacă peste tragedie: „Lucrez cu doi psihologi”
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Wowbiz.ro
Dinu Iancu-Sălăjanu a fost plasat sub control judiciar! Primele imagini cu politicianul, după perchezițiile DNA
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Mediafax.ro
Propunere neașteptată. Ce vrea Iranul pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz
Caz șocant în București. O femeie a ajuns în stare critică după un lifting facial: „Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci..”
KanalD.ro
Caz șocant în București. O femeie a ajuns în stare critică după un lifting facial: „Noi am pregătit acum, am luat sicriul, loc de veci..”

Ilie Bolojan, în căutare de susținere pentru un guvern minoritar, dar resemnat în fața moțiunii: „PSD și AUR au în plan anticipatele”
Politică 21:49
Ilie Bolojan, în căutare de susținere pentru un guvern minoritar, dar resemnat în fața moțiunii: „PSD și AUR au în plan anticipatele”
Câți prefecți și secretari de stat de la PSD își dau demisia la cererea lui Sorin Grindeanu. Județele în care prefecții sunt de la social-democrați
Politică 17:34
Câți prefecți și secretari de stat de la PSD își dau demisia la cererea lui Sorin Grindeanu. Județele în care prefecții sunt de la social-democrați
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | One United Properties, cel mai mare developer imobiliar din România, își face intrarea în Iași. Proiect de anvergură pe fosta platformă Iasitex
La 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut anunțul. Ce se întâmplă în relația cu partenerul de viață, Bart Conner
Fanatik.ro
La 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut anunțul. Ce se întâmplă în relația cu partenerul de viață, Bart Conner
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal