„Mi-a spus: «Nu voi face niciodată asta atât timp cât sunteți președinte». Președintele Xi mi-a spus aceasta, iar eu am spus: «Ei bine, apreciez aceasta». Apoi el a mai spus: «Dar sunt foarte răbdător, iar China este foarte răbdătoare»”, a relatat Trump într-un interviu acordat pentru „Special Report”, emisiune difuzată de postul de televiziune Fox News.

Contactată de Reuters, Ambasada Chinei la Washington nu a dorit să comenteze declarația lui Trump.

Ultima conversație telefonică între Donald Trump și Xi Jinping a avut loc la începutul lunii iunie. Președintele american a afirmat în aprilie că liderul chinez l-a sunat după preluarea celui de-al doilea mandat la Casa Albă, dar nu a specificat când a avut loc convorbirea respectivă.

China comunistă consideră Taiwanul democratic ca fiind propriul său teritoriu și a amenințat cu o „reunificare” prin forță, în caz că nu se va putea altfel. Taiwanul se opune vehement revendicărilor de suveranitate ale Chinei.

Deși Statele Unite sunt principalul furnizor de arme și susținător internațional al Taiwanului, totuși nu au legături diplomatice oficiale cu insula.