Sursele citate de Axios nu menționează dacă Donald Trump a luat o decizie finală în privința furnizării temutelor rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk.

Potrivit Axios, conversația telefonică dintre Trump și Zelenski a durat aproximativ 30 de minute.

Zelenski vrea ca SUA să sprijine apărarea antiaeriană a Ucrainei

Anterior, Volodimir Zelenski a anunţat că a discutat la telefon cu Donald Trump despre posibilităţile de consolidare a apărării antiaeriene ucrainene în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii energetice.

„L-am informat pe preşedintele Trump cu privire la atacurile ruseşti asupra sectorului nostru energetic. Îi sunt recunoscător pentru dorinţa sa de a ne sprijini. Am discutat despre posibilităţile de consolidare a apărării noastre aeriene şi despre acordurile pe care le pregătim în această privinţă. Există opţiuni bune, idei puternice despre cum să ne consolidăm cu adevărat”, a transmis șeful statului ucrainean.

Felicitări pentru acordul de încetare a focului în Gaza

Zelenski l-a felicitat totodată pe Trump pentru încetarea focului în Fâșia Gaza și și-a exprimat speranţa că va reuşi să pună capăt şi războiului din Ucraina.

„Am vorbit cu preşedintele SUA, Donald Trump. A fost o conversaţie bună, foarte productivă. L-am felicitat pe preşedintele Trump pentru succesul său şi pentru acordul pentru Orientul Mijlociu, pe care chiar l-a obţinut, iar acesta este un rezultat puternic. Şi dacă putem opri războiul din această regiune, alte războaie pot fi cu siguranţă oprite, inclusiv acest război rusesc”, a declarat președintele ucrainean.

I had a call with US President Donald Trump—a very positive and productive one. I congratulated @POTUS on his success and the Middle East deal he was able to secure, which is an outstanding achievement. If a war can be stopped in one region, then surely other wars can be stopped… pic.twitter.com/gDuEANq2e6 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 11, 2025

„Avem nevoie ca ruşii să-şi dorească să se angajeze într-o diplomaţie reală. Acest lucru poate fi realizat prin forţă”, a subliniat Zelenski.

Rusia atacă sălbatic infrastructura energetică a Ucrainei

Această discuţie a avut loc loc la o zi după unul dintre cele mai grele atacuri ruseşti împotriva reţelei energetice ucrainene, care a lăsat fără electricitate sute de mii de gospodării şi a cauzat moartea unui copil de şapte ani. În noaptea de vineri spre sâmbătă, Rusia a desfăşurat un nou atac asupra infrastructurii energetice din Odesa, lăsând în beznă peste 40 de localităţi.

Vineri, într-o conferinţă de presă susţinută la Kiev, Zelenski l-a îndemnat pe Donald Trump să „facă presiuni” asupra lui Vladimir Putin pentru a înceta atacurile aeriene împotriva Ucrainei.

O delegație ucraineană este așteptată la Washington

O delegaţie ucraineană, condusă de prim-ministrul Iulia Svîrîdenko şi de şeful administraţiei prezidenţiale Andrii Iermak, urmează să se deplaseze la începutul săptămânii viitoare în Statele Unite pentru discuţii despre posibile sancţiuni, energie şi apărarea antiaeriană a Ucrainei.

„Chestiunea activelor îngheţate va fi, de asemenea, discutată cu Statele Unite”, a subliniat Zelenski, referindu-se la activele ruseşti din străinătate ale căror profituri ar putea fi folosite pentru finanţarea apărării Ucrainei.

De la lansarea invaziei la scară largă, la 24 februarie 2022, Rusia vizează în fiecare iarnă reţeaua energetică a Ucrainei, privând milioane de gospodării de electricitate şi încălzire şi perturbând aprovizionarea cu apă. Conducerea de la Kiev denunță o crimă de război.

