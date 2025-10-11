Atacul masiv din noaptea de 9-10 octombrie

Rusia a lansat un atac de amploare asupra infrastructurii energetice ucrainene, folosind 465 de drone și 32 de rachete de croazieră și balistice. Apărarea aeriană ucraineană a reușit să intercepteze 405 drone și 15 rachete rusești. În urma atacului, un copil a murit și cel puțin 24 de persoane au fost rănite, potrivit Kyiv Independent

Libertatea a relatat vineri povestea băiețelului de 7 ani, ucis în atacul cu drone rusești din Zaporojie. Acesta se numea Makar Doroș și era împreună cu familia când, după o explozie puternică, tavanul casei lor s-a prăbușit. Într-o încercare disperată de a-și scoate fiul de sub dărâmături, mama a început să sape cu mâinele goale prin moloz. Din păcate, micuțul nu a mai putut fi salvat.

Condițiile meteorologice au favorizat atacul rusesc

Vizibilitatea redusă în Kiev și în regiunile estice ale țării a îngreunat apărarea aeriană ucraineană. Temperatura în Kiev a scăzut la aproximativ 4 grade Celsius în timpul nopții, creând condiții favorabile pentru atacul rusesc.

Dimineață de groază în Ucraina: un copil mort și mai multe clădiri în flăcări după un nou atac masiv rusesc. Sursa foto: Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei în regiunea Kiev

Zelenski acuză Rusia de oportunism

În discursul său de seară, președintele ucrainean a criticat dur Rusia pentru lansarea atacului în timp ce atenția internațională era concentrată asupra situației din Orientul Mijlociu. Zelenski a declarat: „Putin profită în mod clar de momentul în care lumea își îndreaptă aproape toată atenția către posibilitatea stabilirii păcii în Orientul Mijlociu”.

Impactul asupra infrastructurii energetice

Milioane de ucraineni s-au confruntat cu întreruperi de curent și apă în urma atacului. Surse anonime citate de Bloomberg au raportat că atacurile rusești au distrus peste jumătate din capacitatea de producție a gazelor naturale a Ucrainei înainte de iarnă.

Eforturi diplomatice și de apărare

Zelenski a discutat cu liderii Finlandei, Germaniei și Regatului Unit, subliniind speranța sa pentru o întâlnire a „Coaliției celor dornici” în săptămânile următoare. De asemenea, o delegație ucraineană va vizita Washingtonul săptămâna viitoare pentru a negocia achiziționarea de sisteme suplimentare de apărare aeriană și sisteme de rachete HIMARS.

Atacul masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice ucrainene evidențiază vulnerabilitatea țării în fața agresiunii rusești. Eforturile diplomatice și militare ale Ucrainei pentru a-și consolida apărarea rămân cruciale în contextul intensificării campaniei aeriene rusești înaintea lunilor de iarnă.

