Potrivit regimului de la Teheran, circa 4 milioane de persoane participă la procesiunea funerară de la Mashhad. „Hei, Trump, te vom ucide”, se poatea citi pe un banner uriaș desfășurat în timpul procesiunii. Bannerul, de culoare roșie, este menit să simbolizeze un posibil act de răzbunare pentru uciderea liderului suprem iranian.

Banner amenințător la adresa președintelui SUA: „Hei, Trump, te vom ucide” Foto: Profimedia

Unii oameni scandau: „Armată, Gărzi ale Revoluţiei Islamice, răzbunare, răzbunare!”.

Sosirea sicrielor la Mashhad, programată inițial pentru joi dimineață, a fost întârziată din cauza mulţimii numeroase prezente la procesiune, susţine presa afiliată regimului de la Teheran. Autoritățile susțin că 30 de milioane de iranieni și-au luat rămas-bun de la fostul lider suprem.

⚡️BREAKING: Ayatollah Khamenei's burial ceremony has Begun in Mashhad, with 4 Million people in attendance



The total Number of People attending the State Funeral in Iran and Iraq is estimated at 30 Million



Making it the Largest Funeral in History pic.twitter.com/CHyaM4ZWto — Iran Observer (@IranObserver0) July 9, 2026

Escortat de un avion de vânătoare, sicriul lui Ali Khamenei a sosit pe calea aerului la Mashhad, orașul natal al fostului lider suprem. La aterizare, sute de bărbaţi şi femei, îmbrăcaţi în negru, culoarea doliului, îl aşteptau deja, fluturând steaguri, înainte de a se înghesui în jurul sicriului pentru un ultim omagiu.

🇮🇷 A crowd of millions has gathered in Mashhad for Ayatollah Khameneis final funeral



Middle_East_Spectator pic.twitter.com/51aiyPTZJg — dana (@dana916) July 9, 2026

Această etapă încheie un ciclu de ceremonii organizate începând de sâmbătă, 4 iulie, ca o demonstraţie de forţă şi unitate în jurul regimului.

Funeraliile se desfăşoară pe fondul reluării ostilităților între Iran și SUA. Legătura feroviară dintre Teheran şi Mashhad, lungă de 800 de kilometri, a fost suspendată după noi atacuri efectuate de americani în noaptea de 8 spre 9 iulie.